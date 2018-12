Bondscoach Sarina Wiegman is redelijk tevreden na de WK-loting zaterdag in Parijs. De Oranjevrouwen treffen komende zomer Canada, Nieuw-Zeeland en Kameroen in groep E.

“Het is geen slechte loting", aldus Wiegman in een eerste reactie tegen Ons Oranje. De bondscoach heeft daarbij wel in het achterhoofd dat Oranje in de achtste finales mogelijk wereldkampioen Verenigde Staten, vicewereldkampioen Japan of Engeland wacht.

"Kijk je naar de route verder in het toernooi wordt het wat lastiger, maar dat is voor later zorg. Eerst maar eens zo hoog mogelijk eindigen in de poule. Als we in goede vorm steken kunnen we deze groep winnen."

Opvallend is dat Nieuw-Zeeland en Canada op het WK van 2015 ook al tegenstander waren van Oranje in de groepsfase. Nieuw-Zeeland werd toen met 1-0 verslagen door een goal van Lieke Martens en tegen Canada werd door een treffer vlak voor tijd van de inmiddels gestopte Kirsten van de Ven met 1-1 gelijkgespeeld.

"Het is alweer even geleden dat we tegen die landen gespeeld hebben en tegen Kameroen hebben we nog nooit gespeeld", weet Wiegman, die op het WK van 2015 nog assistent-bondscoach was.

"Maar we kennen de filosofie van alle drie de landen en gaan ons de komende maanden verder in onze tegenstanders verdiepen."

Alle wedstrijden in het noorden van Frankrijk

In 2015 was de achtste finale het eindstation voor Oranje, dat met 2-1 verloor van Japan. Wiegman beseft dat Nederland sindsdien beter is geworden, getuige ook de Europese titel van vorig jaar in eigen land. "We zijn nu een stuk volwassener. Dat hebben we op het EK aangetoond en dat willen we komende zomer in Frankrijk weer laten zien."

Ideaal lijkt daarbij dat alle groepswedstrijden van Oranje in het noorden van Frankrijk worden afgewerkt. Het duel met Nieuw-Zeeland (11 juni) is in Le Havre, de wedstrijd tegen Kameroen (15 juni) wordt gespeeld in Valenciennes en Oranje eindigt de groepsfase in Reims tegen Canada (20 juni).

"De temperaturen in Noord-Frankrijk zijn meestal wat gunstiger dan in Zuid-Frankrijk en voor ons publiek is het natuurlijk mooi dat het makkelijker te bereiken is", zegt Wiegman. "Het zou heel mooi zijn als we ook in Frankrijk weer kunnen rekenen op de massale steun van onze Oranje-fans."

De openingswedstrijd van het WK is op 7 juli Frankrijk tegen Zuid-Korea in het Parc des Princes in Parijs. Precies een maand later wordt de finale gespeeld in Lyon.