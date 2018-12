De Oranjevrouwen zijn zaterdag bij de loting voor het WK 2019 in Frankrijk gekoppeld aan Canada. Nieuw-Zeeland en Kameroen zijn de andere tegenstanders in groep E.

Oranje zat bij de loting in het La Seine Musicale in Parijs, die werd verricht door prominenten als oud-voetballer Kaká en de Franse bondscoach Didier Deschamps, in pot 2 en wist daardoor bij voorbaat al dat het aan een sterk land gekoppeld zou worden. Met Canada treft de ploeg van bondscoach Sarina Wiegman de nummer drie van de Olympische Spelen van 2016 in Rio de Janeiro.

Op het WK 2015 in eigen land kwam Canada tot de kwartfinales, waarin Engeland met 2-1 te sterk was. Nieuw-Zeeland doet voor de vijfde keer mee aan het WK en kwam nooit door de groepsfase. Kameroen debuteerde net als Oranje in 2015 en kwam toen tot de achtste finales.

Opvallend is dat Nederland Nieuw-Zeeland en Canada in 2015 ook al trof in de groepsfase van het WK. Nieuw-Zeeland werd toen met 1-0 verslagen door een goal van Lieke Martens. Tegen Canada werd door een treffer vlak voor tijd van de inmiddels gestopte Kirsten van de Ven met 1-1 gelijkgespeeld.

Het duel met Nieuw-Zeeland is op dinsdag 11 juni de eerste wedstrijd van Oranje op het WK en dan wordt er gespeeld in Le Havre. Vier dagen later volgt het duel met Kameroen in Valenciennes en Nederland sluit de groepsfase op donderdag 20 juni in Reims af tegen Canada.

Engeland treft buurland Schotland

De speelsteden van Nederland liggen allemaal in het noorden van Frankrijk en zijn dus goed bereikbaar voor Nederlandse fans. In totaal zijn er zes poules en de nummers één en twee en de vier beste nummers drie gaan door naar de achtste finales.

Het WK begint op 7 juni in het Stade de France in Parijs met de wedstrijd tussen gastland Frankrijk en Zuid-Korea. Noorwegen, dat in de kwalificatie Oranje achter zich hield, en Nigeria zijn de andere landen in groep A. Duitsland is in groep B gekoppeld aan China, Spanje en Zuid-Afrika en groep C bestaat uit Australië, Italië en Jamaica.

In groep D staan buurlanden Engeland en Schotland tegenover elkaar en Argentinië en vicewereldkampioen Japan completeren die groep. Titelverdediger Verenigde Staten neemt het in groep F op tegen Thailand, Chili en Zweden. De finale van het WK is op 7 juli in Lyon.

Loting WK 2019 Groep A: Frankrijk, Zuid-Korea, Noorwegen, Nigeria

Groep B: Duitsland, China, Spanje, Zuid-Afrika

Groep C: Australië, Italië, Brazilië, Jamaica

Groep D: Engeland, Schotland, Argentinië, Japan

Groep E: Canada, Kameroen, Nieuw-Zeeland, Nederland

Groep F: Verenigde Staten, Thailand, Chili, Zweden

Oranje strijdt ook om olympisch ticket

Het WK is ook het moment waarop de UEFA-landen zich kunnen plaatsen voor de Olympische Spelen van 2020 in Tokio. De beste drie Europese ploegen krijgen een olympisch ticket.

Als Engeland erbij zit, doet het land onder de vlag van Groot-Brittannië mee aan de Spelen. Speelsters uit Schotland, Wales en Noord-Ierland mogen dan aansluiten bij de selectie. Schotland dingt op het WK niet mee om een Brits ticket voor Tokio.

Nederland strijdt dus met Engeland, Frankrijk, Duitsland, Zweden, Noorwegen, Spanje en Italië om kwalificatie voor de Spelen. De Oranjevrouwen waren nog nooit actief op een olympisch voetbaltoernooi.