Manchester City is zaterdag de koppositie in de Premier League kwijtgeraakt aan Liverpool. De ploeg van trainer Josep Guardiola verloor de topper tegen Chelsea met 2-0, terwijl Liverpool met speels gemak van Nathan Aké en AFC Bournemouth won (0-4). Ook Arsenal en Manchester United maakten geen fout.

City kwam vlak voor rust op achterstand op Stamford Bridge door een fraaie treffer van N'Golo Kanté. De middenvelder schoot hard en hoog binnen na goed voorbereidend werk van Eden Hazard aan de linkerkant.

In de 78e minuut was de Belgische aanvaller ook de aangever bij de 0-2. David Luiz kopte een corner van Hazard in de verre hoek achter doelman Ederson en bezorgde Chelsea zo een knappe overwinning voor eigen publiek.

City verloor niet alleen de koppositie in Londen, maar leed ook de eerste nederlaag van het Premier League-seizoen. De regerend landskampioen speelde wel al twee keer gelijk, op 25 augustus tegen Wolverhampton Wanderers (1-1) en op 7 oktober in de uitwedstrijd tegen Liverpool (0-0).

Chelsea komt op 34 punten - acht minder dan nummer twee City - en stijgt ten koste van Arsenal naar de derde plaats. Het Liverpool van Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum mag zich door de eenvoudige zege op Bournemouth van eerder op zaterdag dus de nieuwe koploper noemen.

Salah van goud waard voor Liverpool

Mohamed Salah nam Liverpool, dat een punt meer heeft dan City, bij de hand in het Vitaly Stadium. De Egyptische aanvaller nam drie treffers voor zijn rekening en zag het kwartet compleet gemaakt door een eigen doelpunt van Steve Cook.

Liverpool kwam na 25 minuten met het nodige geluk op voorsprong dankzij Salah, die een rebound kon binnenschieten maar bij de eerste inzet van Roberto Firmino wel buitenspel stond.

Drie minuten na rust maakte Salah zijn tweede van de middag en in de 68e minuut verschalkte Cook zijn eigen keeper met een artistiek hakballetje. Met een fraaie solo in de 77e minuut bepaalde de Egyptische uitblinker de eindstand op 0-4.

Zowel Van Dijk, Wijnaldum als Aké deed de hele wedstrijd mee. Laatstgenoemde kreeg al vroeg geel namens 'The Cherries', die op de ranglijst aansluiting met de subtop verloren.

Tottenham wint, Arsenal ontsnapt aan puntenverlies

Tottenham Hotspur maakte geen fout in de uitwedstrijd tegen Leicester City. De ploeg van trainer Mauricio Pochettino zegevierde met 0-2 in het King Power Stadium en komt op 36 punten, goed voor de derde plek.

Son Heung-Min brak in de blessuretijd van de eerste helft de ban met een prachtig afstandsschot. De Zuid-Koreaan was na 58 minuten eveneens van grote waarde met een mooie voorzet op Dele Alli, die de bal van dichtbij binnenkopte en de eindstand op 0-2 bepaalde.

Arsenal ontsnapte in de slotfase aan duur puntenverlies tegen laagvlieger Huddersfield Town. De ploeg van trainer Unai Emery won voor eigen publiek met 1-0 door een fraaie omhaal van Lucas Toreirra in de 83e minuut.

De middenvelder voorkwam daarmee dat Arsenal voor de tweede wedstrijd op rij zonder zege bleef in de Premier League. 'The Gunners' speelden woensdag de topper tegen Manchester United met 2-2 gelijk.

Terence Kongolo stond de hele wedstrijd in het veld bij Huddersfield, terwijl Juninho Bacuna na 52 minuten het veld in kwam. Huddersfield blijft door de nederlaag op tien punten steken en is in de onderste regionen terug te vinden. Arsenal komt op 34 punten, acht minder dan koploper Liverpool.

United boekt eerste competitiezege in een maand

Manchester United kende op Old Trafford geen problemen met hekkensluiter Fulham: 4-1. Voor de 'Red Devils' is het de eerste competitiezege sinds 3 november, toen met 1-2 werd gewonnen van Bournemouth.

Ashley Young zorgde na dertien minuten op schitterende wijze voor de openingstreffer. De aanvoerder passeerde zijn directe tegenstander aan de linkerkant en schoot vervolgens onberispelijk raak in de verre hoek.

Na een klein half uur was United al in veilige haven nadat Juan Mata vanaf de rand van het strafschopgebied de 2-0 binnen schoof en Romelu Lukaku maakte er vlak voor rust ook nog 3-0; de Belg was het eindstation van een ingestudeerde corner.

De spanning was daarmee uit de wedstrijd, al maakte Fulham in de tweede helft nog wel de 3-1 door een benutte strafschop van Aboubakar Kamara. De opleving was van korte duur, want de ploeg van coach Claudio Ranieri moest een minuut later verder met tien man nadat André Zambo Anguissa zijn tweede gele kaart kreeg. In de 82e minuut maakte Marcus Rashford er nog 4-1 van.

Door de zege komt United op 26 punten. De ploeg van de geplaagde coach José Mourinho neemt in ieder geval voor even de zesde plek over van Everton, dat maandag een thuiswedstrijd speelt tegen Watford.

Verrassend verlies Pröpper en Locadia

Davy Pröpper en Jürgen Locadia gingen met Brighton & Hove Albion verrassend onderuit bij laagvlieger Burnley. James Tarkowski tekende vlak voor rust voor de enige treffer van de wedstrijd: 1-0.

Pröpper stond de hele wedstrijd in het veld en Locadia mocht na 63 minuten als invaller zijn opwachting maken bij Brighton. Burnley steeg door de verrassende zege voor eigen publiek naar de zeventiende plek in de Premier League, terwijl Brighton op de elfde plek staat.

Patrick van Aanholt leed met Crystal Palace een gevoelige nederlaag tegen direct concurrent West Ham United: 3-2. De Nederlander werd na 55 minuten bij een stand van 1-1 naar de kant gehaald.

Southampton verloor met 1-0 bij Cardiff City en zakte naar de voorlaatste plaats. Wesley Hoedt bleef de hele wedstrijd op de bank bij 'The Saints'.

Bekijk de uitslagen, het programma en de stand in de Premier League