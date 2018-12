Koploper FC Barcelona heeft zaterdag een overtuigende zege geboekt in de Primera División. De ploeg van trainer Ernesto Valverde won de derby tegen Espanyol met 0-4. In Italië gaf het AS Roma van Justin Kluivert een zege uit handen en maakte Amin Younes zijn debuut voor Napoli.

Barcelona was al bij rust in veilige haven tegen Espanyol, met dank aan Lionel Messi. De Argentijn schoot na zeventien minuten op schitterende wijze een vrije trap binnen en was tien minuten later de aangever bij de 0-2 van Ousmane Dembélé.

Luis Suárez drukte Espanyol vlak voor rust iets dieper in de zorgen door de bal vanuit een vrijwel onmogelijke hoek in de verre hoek te werken. De vierde treffer kwam na 65 minuten op naam van Messi, die wederom een vrije trap op fraaie wijze achter doelman Diego López schoot.

Voor de 31-jarige sterspeler van Barcelona, die deze week bij de Gouden Bal-verkiezing voor het eerst in twaalf jaar buiten de top drie eindigde (vijfde), was het zijn elfde competitietreffer van het seizoen.

Door de overtuigende overwinning komt Barcelona op 31 punten. Dat zijn er drie meer dan Sevilla, dat in tegenstelling tot de Catalanen wel averij opliep door een overwinning uit handen te geven bij Valencia (1-1).

Promes en Sevilla verspelen zege in extremis

Sevilla kwam tien minuten na rust wel op voorsprong door een treffer van Pablo Sarabia. De middenvelder toucheerde een afstandsschot van Wissam Ben Yedder en werkte de bal zo achter doelman Neto.

Die voorsprong was lange tijd veilig, maar Valencia liet zien over de langste adem te beschikken. Mouctar Diakhaby werkte in de tweede minuut van de blessuretijd van dichtbij een indraaiende vrije trap van aanvoerder Daniel Perejo binnen. Promes deed de hele wedstrijd mee bij Sevilla.

De gelijkmaker van Diakhaby was een flinke tegenvaller voor Sevilla, dat Atlético op de ranglijst ziet naderen. De Madrilenen boekten een 3-0-zege op Deportivo Alavés en hebben net als Sevilla 28 punten, drie minder dan Barcelona.

Nikola Kalinic opende halverwege de eerste helft de score voor Atlético. De Kroaat tikte raak uit een afgemeten voorzet van oud-PSV'er Santiago Arias.

In de slotfase stelde de thuisploeg de drie punten veilig. Antoine Griezmann rondde acht minuten voor tijd een razendsnelle counter af en Rodrigo bepaalde even later uit de rebound de eindstand.

AS Roma verspeelt zege in extremis

In de Serie A verspeelde AS Roma een nipte overwinning bij Cagliari: 2-2. Marco Sau tekende pas in de vijfde minuut van de blessuretijd voor de gelijkmaker in de Sardegna Arena.

Justin Kluivert begon in de basis bij Roma en verzorgde de assist bij de openingstreffer van Bryan Cristante in de dertiende minuut. De oud-Ajacied werd een kwartier voor tijd naar de kant gehaald. Vier minuten voor rust vergrootte Aleksandar Kolarov de marge met een van richting veranderde vrije trap.

Daarmee leken de drie punten binnen voor AS Roma, maar niks bleek minder waar. Artur Ionita maakte er vijf minuten voor tijd nog 1-2 van, wat het begin was van een zenuwslopende slotfase. Daarin kreeg Cagliari liefst twee keer rood, maar pakte de laagvlieger dankzij een treffer van Sau in extremis wel een punt.

Voor AS Roma, dat de zevende plek inneemt, betekende het gelijkspel bij Cagliari de vierde wedstrijd op rij zonder overwinning. De ploeg van trainer Eusebio di Francesco wist de laatste weken niet te winnen van Udinese (1-0), Real Madrid (0-2, Champions League) en Internazionale (2-2).

Younes debuteert bij winnend Napoli

Napoli won eerder op zaterdag overtuigend van Frosinone. Piotr Zielinski en Adam Ounas kwamen voor rust al te scoren, waarna oud-Ajacied Arek Milik in de 68e en 84e minuut doel trof en de eindstand zo op 4-0 bepaalde.

Zijn voormalige ploeggenoot bij Ajax Amin Younes viel na 73 minuten in bij Napoli en maakte zijn officiële debuut voor de Italiaanse topclub. De vleugelspeler kwam afgelopen zomer transfervrij over van Ajax, maar miste bijna de hele eerste seizoenshelft door een gescheurde achillespees.

De laatste officiële wedstrijd van Younes dateerde van 4 maart, toen hij een half uur meedeed in de verloren competitiewedstrijd tegen Vitesse (3-2). De Duitser speelde daarna geen minuut meer voor Ajax vanwege een disciplinaire schorsing.

Door de ruime zege verkleint Napoli het gat met koploper Juventus weer naar acht punten. 'De Oude Dame' won vrijdagavond de topper tegen Internazionale met 1-0. Nummer drie Inter heeft zes punten minder dan Napoli.

