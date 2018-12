De return van de Copa Libertadores-finale tussen Boca Juniors en River Plate vindt zondag 'gewoon' doorgang in Madrid, zo heeft het CAS zaterdag besloten. De eis van Boca Juniors om River Plate te diskwalificeren, wordt later pas beoordeeld door het internationaal sporttribunaal.

Boca wilde de winst van het tweeluik vooraf al toegewezen krijgen, maar kreeg dus nul op het rekest bij het CAS. Eerder vond de Argentijnse club ook al geen gehoor bij de Zuid-Amerikaanse voetbalbond CONMEBOL.

Het tweede treffen tussen de twee Argentijnse rivalen zou aanvankelijk twee weken geleden in het stadion van River Plate afgewerkt worden, maar werd afgelast vanwege ernstige ongeregeldheden.

Zo vielen fans van de thuisploeg de bus van de bezoekers aan, waarbij meerdere spelers gewond raakten. Beide teams weigerden daarop te spelen, waarna de wedstrijd een dag verplaatst werd, maar ook bij de tweede poging vertikte Boca het om in actie te komen.

Boca Juniors probeerde vervolgens de titel op te eisen bij de CONMEBOL, maar die besloot de wedstrijd in plaats daarvan naar Estadio Santiago Bernabéu in Madrid te verplaatsen.

River Plate kan nog wel gediskwalificeerd worden

De Argentijnse kampioen ging daar niet mee akkoord, maar vond vrijdag ook geen gehoor in een hoger beroep. "We hadden daarna tien dagen de tijd om beroep aan te tekenen bij het CAS, en dat hebben we direct gedaan", aldus een woordvoerder van Boca Juniors.

Het sporttribunaal boog zich daarop over de zaak buigen en deed zaterdag al uitspraak. Boca eiste dat de wedstrijd in Madrid niet door zou gaan, maar daar ging het CAS dus niet in mee.

Toch is er nog een sprankje hoop voor Boca. Het CAS kan nog wel besluiten om River Plate te diskwalificeren, zodat Boca Juniors zelfs bij verlies nog tot winnaar uitgeroepen zou kunnen kunnen, maar die beslissing valt op een later moment pas.

Hoog overleg tussen de Madrileense autoriteiten. (Foto: ANP)

Madrileense politie met veel man op de been

De Spaanse autoriteiten houden rekening met ernstige ongeregeldheden tussen de rivaliserende supportersgroepen en zetten liefst vierduizend ordehandhavers (politieagenten en private beveiligingsbureaus) in om alles in goede banen te leiden.

Naar verwachting maken namelijk zo'n vier- tot vijfhonderd Argentijnse hooligans de overtocht naar Spanje. Een aantal van hen is donderdag bij een controle in Madrid alweer op het vliegtuig terug naar Buenos Aires gezet.

Het is voor het eerst dat aartsrivalen Boca Juniors en River Plate tegenover elkaar staan in de finale van de Copa Libertadores. De winnaar van de 'Superclásico' plaatst zich voor het WK voor clubs, dat van 12 tot en met 22 december in de Verenigde Arabische Emiraten gehouden wordt.

Als alles volgens plan verloopt en niets de wedstrijd meer in de weg staat, klinkt zondag om 20.30 uur het eerste fluitsignaal in Madrid. De eerste ontmoeting, in 'La Bombonera', resulteerde in een 2-2-gelijkspel.