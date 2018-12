Ajax hoeft niet te vrezen voor een tussentijds vertrek van Frenkie de Jong. Het doelwit van Paris Saint-Germain voelt zich gevleid door de Franse belangstelling, maar wil het seizoen hoe dan ook afmaken in Amsterdam.

Eerder deze week bevestigde Ajax' directeur spelersbeleid Marc Overmars dat hij met de Franse grootmacht in gesprek is en volgens De Telegraaf zou de Ligue 1-koploper zelfs bereid zijn de gewenste 75 miljoen euro op tafel te leggen.

In diezelfde krant zegt De Jong zaterdag dat hij nog niet aan zijn laatste weken in de Johan Cruijff ArenA bezig is. "Ik maak het seizoen hier af bij Ajax en ga sowieso niet weg in de winterstop", aldus de 21-jarige middenvelder.

"Mijn volledige focus is op Ajax gericht. Met nog vijf duels te gaan tot de winterstop, dit weekeinde tegen PEC en voor de Champions League tegen Bayern München, kan ik het niet maken om bezig te zijn met: ik ga daarheen of daarheen. Dat zou van mijn kant ook niet getuigen van respect richting Ajax en mijn ploeggenoten."

De Jong ontkent de berichtgeving niet, maar is er verder niet mee bezig, zo verzekert hij. "M'n vriendin confronteerde me met het bedrag van 75 miljoen euro dat Paris Saint-Germain voor me zou willen betalen. O jee, dacht ik toen ik de slaap uit mijn ogen wreef. Het enige wat ik erover kan en wil zeggen is dat er nog geen deal is. De officiële beslissing moet nog worden genomen en zolang speelt een transfer voor mij niet."

De Jong neemt complimenten Mbappé dankbaar in ontvangst

Mocht PSG eruit komen met Ajax en Ali Dursun, de zaakwaarnemer van De Jong, dan komt de spelmaker in elk geval één fan tegen in de kleedkamer. Kylian Mbappé sprak in France Football zijn bewondering uit voor de geboren Zuid-Hollander.

"Hij heeft ontzettend veel indruk op mij gemaakt in onze twee ontmoetingen met het Nederlands elftal", zei de jonge Fransman. "Zijn inzicht en linie doorbrekende passes maken hem een heel waardevolle speler, vooral ook omdat hij het spel naar zich toetrekt."

De Jong neemt die woorden dankbaar in ontvangst. "Het is altijd mooi als zo'n goede speler positief over je spreekt. Kritiek kan ik goed hebben hoor, maar het is altijd leuker om complimenten te krijgen. Leuk om te horen als Mbappé zoiets zegt. Dat vindt iedereen toch leuk?"

Mbappé kijkt De Jong na tijdens Frankrijk-Nederland. (Foto: ProShots)

Ajax nam spelmaker voor symbolisch bedrag over van Willem II

Een klein jaar geleden verlengde Ajax het contract van De Jong, die daardoor nog tot medio 2022 vastligt. De Amsterdammers hoeven de middenvelder daardoor niet te verkopen en kunnen de prijs mogelijk zelfs nog verder opdrijven, ook omdat er meerdere kapers op de kust zijn.

Naast Paris Saint-Germain worden ook FC Barcelona en Manchester City veelvuldig gelinkt aan het jeugdproduct van Willem II, dat in de zomer van 2015 voor het symbolische bedrag van 1 euro de overstap naar Ajax maakte.

Ruim drie jaar later staat De Jong dus mogelijk op het punt de duurste uitgaande transfer van Ajax ooit te worden. Dat record staat nu nog op naam van Davinson Sánchez, die vorig jaar zomer voor 40 miljoen euro naar Tottenham Hotspur verkaste.

De Jong speelt voor de winterstop nog vijf wedstrijden met Ajax, te beginnen zaterdagavond in Zwolle tegen PEC. Aanstaande woensdag strijdt de formatie van Erik ten Hag met Bayern München om groepswinst in de Champions League.

