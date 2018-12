PSV hoefde vrijdag tegen Excelsior (6-0) geen enkele doelpoging toe te staan en dat is volgens Jorrit Hendrix een verdienste van het hele elftal. Dankzij de ruime zege liggen de Eindhovenaren bovendien op schema om boven de honderd treffers uit te komen.

Eerder dit seizoen hoefde PSV-keeper Jeroen Zoet in de thuisduels met sc Heerenveen (3-0) en VVV-Venlo (4-0) al geen enkel schot tussen de palen te verwerken. Vrijdag wist Excelsior zelfs niet naast of over het doel te schieten. De Rotterdammers kwamen niet verder dan twee geblokte pogingen.

"Ik denk niet dat ik dat veel vaker heb meegemaakt", zegt Hendrix tegen NUsport. "Dat is een compliment voor het hele team, want de verdediging begint bij de aanval. Het stond vandaag goed en we hebben een mooie uitslag neergezet."

Daarbij werd de koploper geholpen door de tegenstander, want Excelsior schoot twee keer in eigen doel. Door een fout in de opbouw van doelman Sonny Stevens kon Luuk de Jong bovendien al vroeg de score openen. In de slotfase voerde PSV via Donyell Malen, Steven Bergwijn en De Jong de score in de zeer eenzijdige wedstrijd op naar 6-0.

PSV hard op weg naar honderd treffers

Daardoor heeft PSV na vijftien competitiewedstrijden liefst 53 doelpunten gemaakt. Als dat gemiddelde vastgehouden wordt, dan eindigen de Brabanders ruim boven de honderd doelpunten.

PSV was in het seizoen 2012/2013 met 103 treffers de laatste Eredivisie-club die boven de honderd goals uitkwam. "Maar onze focus ligt daar helemaal niet op", vertelt Hendrix.

"We proberen gewoon elke wedstrijd te winnen en als dat met hoge cijfers is, dan is dat mooi meegenomen, maar de punten zijn het belangrijkst. Als we steeds met 1-0 of 2-0 winnen, dan gaan we de honderd niet halen, maar ben ik wel tevreden."

Hendrix paar dagen zuur na nederlaag tegen Feyenoord

Hendrix is dan ook vooral blij dat PSV tegen Excelsior weer wist te winnen, nadat de koploper zondag in De Kuip tegen Feyenoord (2-1) tegen zijn eerste puntenverlies van het seizoen aanliep.

"Het is een paar dagen zuur geweest, gelukkig moesten we er al snel weer staan om tegen Excelsior een resultaat te halen", zegt de defensieve middenvelder. "Natuurlijk wil je je een soort van revancheren, maar we hebben gewoon hetzelfde gedaan als we altijd doen."

Trainer Mark van Bommel hamerde er de afgelopen dagen bij zijn spelers op om na de nederlaag tegen Feyenoord niet in de war te raken. Hendrix: "We zijn het hele seizoen al op een bepaalde manier bezig. Daar verandert niks aan, ook niet na één nederlaag."

PSV staat na vijftien duels op 42 punten. Ajax en Feyenoord kunnen de aansluiting behouden als zij de uitwedstrijden tegen respectievelijk PEC Zwolle (zaterdag) en FC Emmen (zondag) in winst omzetten.

Hendrix gaat de concurrentie dit weekend niet voor de tv volgen. "Ik kijk eigenlijk nooit naar ze. Op mijn vrije dag ga ik liever wat leuks met de familie doen."

