PSV-trainer Mark van Bommel merkte de afgelopen maanden dat topaankoop Érick Gutiérrez het lastig had met zijn reserverol in Eindhoven. De Mexicaan stond vrijdag voor het eerst in de basis bij een Eredivisie-duel en had met twee assists een aandeel in de overtuigende 6-0-zege op Excelsior.

"Dat hij geen basisplaats had, was lastig voor hem", zei Van Bommel op de persconferentie na de wedstrijd. "Dat is voor elke speler zo."

"Je bent niet blij en gefrustreerd als je wissel bent en toch wil je dat je team blijft winnen. Je moet elke training 100 procent geven om je te bewijzen. Er is dit seizoen nog nooit een speler geweest die voor problemen heeft gezorgd, dat is het mooie van dit elftal."

De wisselspelers van PSV hadden ook lange tijd geen recht van spreken, want het vaste basisteam won de eerste dertien competitieduels op rij. Pas afgelopen zondag ging het voor het eerst mis, toen Feyenoord met een 2-1-zege een einde maakte aan de fraaie reeks van de koploper.

Die eerste nederlaag bleek voor Van Bommel direct aanleiding om zijn opstelling aan te passen. Daniel Schwaab was wegens privéomstandigheden afwezig en werd vervangen door Trent Sainsbury. Gutiérrez nam de plek in van Gastón Pereiro, die na een zwak optreden in De Kuip (hij leed bij zestien balcontacten acht keer balverlies) al in de rust gewisseld werd.

Gutiérrez elke 33 minuten betrokken bij doelpunt

Pereiro was dit seizoen al zevenmaal trefzeker, al maakte hij drie van die doelpunten vanaf elf meter. Met zijn flegmatieke houding is de Uruguayaan nooit erg populair geworden onder de PSV-aanhang.

Bij de wedstrijd tegen Excelsior juichte het thuispubliek het hardst toen de naam van Gutiérrez door de stadionspeaker werd omgeroepen bij het oplezen van de opstelling. De middenvelder, die afgelopen zomer voor 6 miljoen euro overkwam van CF Pachuca, moest het in de Eredivisie tot vrijdag met zeven invalbeurten doen en maakte daarin vaak een goede indruk.

In 164 speelminuten maakte hij drie treffers en gaf hij twee assists. Dat houdt in dat Gutiérrez elke 33 minuten betrokken was bij een treffer.

Na zijn eerste basisplaats is dat fraaie gemiddelde slechts iets gestegen. Gutiérrez gaf in de slotfase de assist bij zowel de 4-0 van Donyell Malen als de 5-0 van Steven Bergwijn, al kon hij verder niet echt een stempel op de wedstrijd drukken.

Van Bommel houdt zich op de vlakte over keuze

Van Bommel wilde niet zeggen of zijn keuze voor Gutiérrez in plaats van Pereiro eenmalig of definitief is. "Wij stellen het team op waarvan wij denken dat we er de grootste kans om te winnen mee hebben", hield hij zich op de vlakte.

Gutiérrez kan bovendien op meerdere posities uit de voeten. "Ik denk dat hij goed op '10' kan spelen, maar ook op '6' of op '8'", zei de trainer.

Verdedigende middenvelder Jorrit Hendrix maakt het weinig uit of hij met Pereiro of Gutiérrez speelt. "We zijn het hele seizoen al op een bepaalde manier bezig. Elke speler in de selectie weet wat er verlangd wordt op een bepaalde positie."

"Het maakt daarom niet uit welke poppetje op welke positie staat. Iedereen weet wat er gevraagd wordt, dan is het makkelijk om je aan te passen als er een keer iemand anders speelt."

Dinsdag wordt wellicht duidelijk of Gutiérrez met zijn spel tegen Excelsior Van Bommel heeft kunnen overtuigen. Het al uitgeschakelde PSV speelt dan de laatste groepswedstrijd van de Champions League tegen Internazionale.

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws rond elke Eredivisie-speelronde en de Europese avonturen van de Nederlandse clubs? Meld je hier aan voor onze nieuwsbrief!

Bekijk het programma, de uitslagen en de stand in de Eredivisie