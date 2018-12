Luuk de Jong is tevreden met de manier waarop PSV zich heeft hersteld van de nederlaag in De Kuip tegen Feyenoord (2-1). De Eindhovenaren walsten met 6-0 over Excelsior heen.

PSV kreeg ook wat hulp van de Kralingers, aangezien Excelsior-verdedigers Robin van der Meer en Jurgen Mattheij de bal in eigen doel werkten. De Jong was zelf voor twee treffers verantwoordelijk, terwijl Steven Bergwijn en Donyell Malen voor de andere twee doelpunten zorgden.

Toch had de score hoger kunnen uitvallen, meende De Jong. "We hadden er met name in de eerste helft een paar meer kunnen maken", zei hij tegen FOX Sports. "Het is lekker dat ik er twee bij maak, maar het belangrijkste is dat we met ruime cijfers hebben gewonnen."

PSV trof in Excelsior een eenvoudige tegenstander. De gasten kwamen tot niet één schot op doel. "Natuurlijk zijn dit de makkelijkere wedstrijden, maar die moet je ook doorkomen. Wij zijn met Ajax en ook Feyenoord momenteel wel te sterk voor de rest."

'Bleven ook na 5-0 jagen op treffers'

De manier waarop PSV ook in de slotfase speelde, stemde de aanvoerder tevreden. "We hebben het goed uitgespeeld en waren dominant. We hadden weinig tegenstand vandaag, maar je moet wel oppassen dat je niet verzaakt in dit soort duels. Dat hebben we niet gedaan, want ook na de 5-0 zijn we blijven jagen en zo maken we de zesde ook nog."

De Jong betwist dat de Eredivisie door de geringe tegenstander niet meer leuk is voor de spelers van PSV. "Het is altijd leuk. Dit is een fantastische competitie", aldus de spits, die hard op weg is naar een doelpuntenrecord.

De spits wilde niet op de suggestie ingaan dat hij gezien zijn productie (veertien doelpunten in vijftien duels) op jacht is naar dertig treffers. "Ik hoop vooral dat we kampioen worden."

Van Bommel: 'Hadden er meer moeten maken'

Trainer Mark van Bommel vond dat PSV nog lief was voor Excelsior. "We hebben gedisciplineerd gespeeld, waardoor we veel kans hebben gecreëerd. De score had veel hoger uit moeten vallen."

De Rotterdammers hadden aanvallend niets in te brengen. Doelman Jeroen Zoet heeft geen schot op doel gehad. "Hij heeft volgens mij alleen een terugspeelbal gehad", aldus de coach.

Wel was Van Bommel regelmatig fel op zijn spelers langs de lijn. "Soms moet je ze even bij de les houden. Dat doen de spelers onderling al, maar daar moet je ze soms bij helpen."

De coach haalde Hirving Lozano al na 70 minuten naar de kant. De Mexicaan was daar zichtbaar ontevreden over, maar Van Bommel smoorde een relletje al direct in de kiem. "Het is mooi dat hij teleurgesteld is, zo hoort het. Een spits moet scoren. Helaas voor hem heeft hij dat niet gedaan. Maar ik heb hem in de kleedkamer al even gesproken."

