PSV heeft vijf dagen na de eerste competitienederlaag van het seizoen de draad weer opgepakt. De koploper was vrijdag in een eenzijdig duel met 6-0 veel te sterk voor Excelsior, dat zelf voor twee van die treffers zorgde.

Al voor rust zat de ploeg van trainer Mark van Bommel op rozen dankzij een doelpunt van Luuk de Jong en een eigen treffer van Robin van der Meer. Na de pauze schoot ook Excelsior-verdediger Jürgen Mattheij de bal in eigen doel. In de slotfase voerden Donyell Malen, Steven Bergwijn en De Jong de score op tot 6-0.

Het was voor PSV al de 39e thuiswedstrijd op rij zonder nederlaag in de Eredivisie. Het clubrecord is overigens nog lang niet in zicht, want tussen 1983 en 1989 bleef de ploeg in Eindhoven maar liefst 94 thuisduels ongeslagen.

Door de overwinning blijft PSV ook na de vijftiende speelronde koploper. Concurrent Ajax kan zaterdag het gat weer verkleinen tot twee punten, als de uitwedstrijd tegen PEC Zwolle gewonnen wordt. Feyenoord gaat zondag op bezoek bij FC Emmen en heeft bij winst zeven punten achterstand op PSV.

Dinsdag speelt PSV in de Champions League uit tegen Internazionale, maar daarbij staat alleen de winstpremie op het spel voor de reeds uitgeschakelde Eindhovenaren. Voor de winterstop staan er nog competitiewedstrijden tegen Heracles Almelo (uit) en AZ (thuis) op het programma.

Excelsior blijft door de nederlaag op de twaalfde plaats. De voorsprong op nummer zestien FC Groningen bedraagt slechts drie punten.

VAR draait strafschop PSV terug

Na een tam eerste kwartier was de eerste grote kans voor PSV direct raak. Excelsior-doelman Sony Stevens ging in de fout bij de opbouw met een te zachte pass die door Angeliño werd onderschept. De linksback bediende De Jong, die van dichtbij kon scoren.

Het was voor de Eredivisie-topscorer zijn dertiende treffer van het seizoen, daarmee overtrof hij zijn totaal van de volledige vorige jaargang.

Twee minuten later legde scheidsrechter Jeroen Manschot de bal op de strafschopstip na een licht zetje van Excelsior-verdediger Van der Meer in de rug bij Hirving Lozano. De VAR verzocht Manschot om de beelden te bekijken, waarna hij oordeelde dat het vergrijp te licht was voor een strafschop.

Excelsior kwam in de eerste helft tot geen enkele doelpoging en ontsnapte na een half uur aan een grotere achterstand toen Denzel Dumfries vanuit een lastige hoek de paal trof. In de rebound mikte Pablo Rosario nipt naast.

In de 34e minuut werd het wel 2-0, toen Van der Meer een vrije trap van Lozano schampte en zijn eigen doelman kansloos liet. Érick Gutiérrez, die de voorkeur kreeg boven Gastón Pereiro en voor het eerst in de basis stond bij PSV, kreeg kort voor rust een open kans, maar hij stuitte op Stevens.

Na rust opnieuw eigen doelpunt Excelsior

In de rust werd Excelsior-doelman Stevens vervangen door Alessandro Damen en ook hij kreeg al snel een eigen doelpunt om de oren. De Jong legde breed zonder dat er een PSV'er in de buurt stond, maar Excelsior-verdediger Mattheij schoof de bal knullig in de verre hoek.

Het was al de zevende eigen treffer van Excelsior dit kalenderjaar, het hoogste aantal van alle clubs in de Eredivisie. Daarna verzuimden De Jong, Lozano en Dumfries bij grote kansen om de score verder op te voeren.

De negentienjarige Tsjech Michal Sadílek mocht in de slotfase zijn debuut maken, maar het was een andere invaller die scoorde. Donyell Malen omspeelde Damen en schoof de bal in het lege doel.

Excelsior kwam in de gehele wedstrijd tot niet een poging op het juiste doel. De Rotterdammers incasseerden kort voor tijd nog de 5-0 en de 6-0. Bergwijn verraste Damen in de korte hoek en schoot via binnenkant paal raak, waarna De Jong nog voor zijn tweede treffer van de avond tekende.

