FC Den Bosch, Go Ahead Eagles en Sparta Rotterdam hebben vrijdag geen misstap begaan in de strijd om de titel in de Keuken Kampioen Divisie. De top drie won van respectievelijk NEC (3-2), Helmond Sport (1-0) en Almere City (6-1).

FC Den Bosch leek tegen NEC lange tijd op puntenverlies af te stevenen, maar in de blessuretijd van de tweede helft maakte Jort van der Sande alsnog de winnende 3-2.

FC Den Bosch toonde veerkracht, want de ploeg maakte tot twee keer een achterstand ongedaan (Sven Blummel na de 0-1 van Jonathan Okita en Danny Verbeek na de 1-2 van Brahim Darri).

NEC stond de hele tweede helft met een man minder op het veld na een rode kaart voor Joey van den Berg vanwege het neerhalen van een doorgebroken speler en in de slotfase werd ook trainer Jack de Gier naar de tribune gestuurd.

Go Ahead Eagles had de minieme en een tikkeltje gelukkige zege op Helmond Sport te danken aan een doelpunt na ruim een half uur spelen van Istvan Bakx.

Veldwijk maakt hattrick voor Sparta

Sparta Rotterdam trakteerde Almere City op een monsternederlaag dankzij een hattrick van Lars Veldwijk en treffers van Mohamed Rayhi, Dries Wuytens en Halil Dervisoglu.

Almere City had alleen in de eerste helft wat in de melk te brokkelen en kwam daarin halverwege ook op 1-1 door een eigen goal van Wuytens.

FC Den Bosch gaat na zeventien speelrondes aan kop met 36 punten, gevolgd door Sparta Rotterdam, Go Ahead Eagles (beide 35 punten), FC Twente (32 punten) en TOP Oss (30 punten).

FC Twente boekte een benauwde 1-2-zege op FC Volendam door een doelpunt een minuut voor tijd van Peet Bijen en TOP Oss ging met 1-0 onderuit tegen Jong Ajax dankzij een treffer van Kaj Sierhuis.

Verder was er vrijdag een overwinning voor RKC Waalwijk (3-1 tegen MVV Maastricht) en gelijkspelen bij Roda JC-FC Dordrecht (2-2) en FC Eindhoven-Jong FC Utrecht (0-0).

