AZ heeft zich vrijdag bij Fortuna Sittard hersteld van de thuisnederlaag tegen Willem II van een week geleden. De ploeg van trainer John van den Brom won in Limburg met 0-3.

Mats Seuntjens, Oussama Idrissi en Guus Til waren op fraaie wijze trefzeker voor AZ dat zevende blijft, maar wel in punten (22) op gelijke hoogte komt met FC Utrecht en Vitesse. Fortuna is twaalfde met zestien punten.

AZ had het aanvankelijk moeilijk met de Limburgers, maar kwam in de twaalfde minuut wel op voorsprong. Thomas Ouwejan stuurde Idrissi met een gevoelig passje weg, waarna de linksbuiten de bal voorlegde op Seuntjens. Die tikte de bal vervolgens binnen.

Zonder al te veel kansen te creëren, bleef AZ daarna eenvoudig overeind. Wel moest doelman Marco Bizot na een half uur optreden op een poging van Lisandro Semedo, maar dat leverde de keeper niet al te veel problemen op.

AZ loopt na offensief Fortuna uit

Na rust ging Fortuna met wat meer aanvalsdrang op jacht naar de gelijkmaker. Die leek er vlak na rust ook te komen, toen Bizot een poging van Mark Diemers niet goed leek te verwerken. Lazaros Lamprou had de bal voor het inglijden, maar de Griek miste die volledig.

Die misser kwam Fortuna duur te staan, want tien minuten later lag de 0-2 erin. Til bediende na een counter Idrissi, die doelman Alexei Koselev met een schot in de bovenhoek kansloos liet. Calvin Stengs, die weer in de basis mocht beginnen, zorgde een kwartier voor tijd ook nog bijna voor 0-3, maar hij stuitte uit een volley op Koselev.

Enkele minuten later was de Moldavische doelman alsnog voor de derde keer geklopt. Wederom was de treffer fraai. Til haalde van een meter of 25 uit en zag zijn schot in de bovenhoek belanden. Het verzet van Fortuna was daardoor gebroken, waarna AZ het duel eenvoudig uitspeelde.

