Koploper PSV begint vrijdag met Trent Sainsbury en Érick Gutiérrez in de basis aan de thuiswedstrijd tegen Excelsior. De verdediger en de middenvelder vervangen de wegens privé-omstandigheden afwezige Daniel Schwaab en de gepasseerde Gastón Pereiro.

Het is voor Gutiérrez zijn eerste basisplaats in de competitie. De Mexicaan mocht al wel zevenmaal invallen en maakte drie doelpunten. In de KNVB-bekerduels met Exceslior Maassluis (0-4-zege) en RKC Waalwijk (3-2-verlies) speelde hij wel de hele wedstrijd.

De eerste basisplaats van Gutiérrez is op de 'Mexicaanse avond' in het Philips Stadion. PSV maakte eerder deze week bekend dat oud-spelers Carlos Salcido en 'Maza' Rodriguez als ambassadeurs van de Eindhovense club in het Midden-Amerikaanse land gaan werken en dat de club op commercieel gebied gaat investeren in het land van sterspeler Hirving Lozano.

Sainsbury stond eenmaal eerder in de basis in de competitie. De Australiër was in de thuiswedstrijd tegen VVV-Venlo (4-0) in oktober eveneens de vervanger van Schwaab, die toen ziek was.

Verder stuurt trainer Mark van Bommel zijn vertrouwde namen het veld in. PSV verloor zijn laatste twee duels, vorige week met 1-2 in de Champions League tegen Barcelona en zondag maakte Feyenoord in De Kuip met dezelfde cijfers een einde aan de ongeslagen status van de landskampioen.

El Hamdaoui start bij Excelsior

Bij Excelsior heeft Mounir El Hamdaoui zijn eerste basisplaats sinds medio oktober. De 34-jarige spits heeft dit seizoen nog niet gescoord.

Robin van der Meer staat voor het eerst in de basis bij de ploeg uit Kralingen. De linksback krijgt van trainer Adrie Poldervaart de voorkeur boven Lorenzo Burnet.

De Rotterdamse club bezet de twaalfde plek op de ranglijst en wist van de laatste vijf duels er slechts één te winnen.

PSV-Excelsior vangt vrijdag om 20.45 uur aan in het Philips Stadion en staat onder leiding van scheidsrechter Jeroen Manschot.

Opstelling PSV: Zoet; Dumfries, Sainsbury, Viergever, Angeliño; Rosario, Gutiérrez, Hendrix; Bergwijn, De Jong, Lozano.

Opstelling Excelsior: Stevens; Fortes, Mattheij, Matthys, Van der Meer; Mahmudov, Messaoud, Koolwijk; Bruins, El Hamdaoui, Ómarsson.

