Boca Juniors-trainer Guillermo Barros Schelotto vindt dat de finale tegen aartsrivaal River Plate om de Copa Libertadores door al het geweld al min of meer is verpest.

"Dit overschaduwt alles", zei de 45-jarige Argentijn vrijdag op zijn persconferentie voorafgaand aan de return van zondag, waarvoor inmiddels is uitgeweken naar de Spaanse hoofdstad Madrid.

De spelersbus van Boca Juniors werd op 24 november op weg naar het stadion van River Plate aangevallen door supporters van de tegenstander, waarbij verschillende spelers gewond raakten.

De wedstrijd, die nog op dezelfde avond had moeten worden gespeeld, werd vervolgens door de Zuid-Amerikaanse voetbalbond CONMEBOL afgelast en naar een ander continent verplaatst.

"De schade voor het Argentijnse en Zuid-Amerikaanse voetbal is ongekend groot", vervolgde Barros Schelotto.

"Eigenlijk zouden we nu moeten praten over de prestaties van de beide finalisten. Dat is echter niet het geval. Het gaat alleen maar over geweld. Helaas heeft niemand iets geleerd van het verleden, waarin vergelijkbare dingen zijn gebeurd."

Spaanse autoriteiten zetten vierduizend personen in

De Spaanse autoriteiten zetten zondag ongeveer vierduizend personen (politieagenten en private beveiligingsbureaus) in om ongeregeldheden rondom Estadio Santiago Bernabéu, de thuishaven van Real Madrid, te voorkomen.

De verwachting is namelijk dat tussen de vierhonderd en vijfhonderd potentiële hooligans uit Argentinië overkomen. Een aantal van hen is donderdag bij een controle in Madrid al teruggestuurd.

De clubs hebben ieder 25.000 kaarten gekregen. In beide gevallen gaan er ongeveer vijfduizend naar fans die vanuit Argentinië de oversteek maken. De rest is bedoeld voor fans uit Europa.

De heenwedstrijd tussen Boca Juniors en River Plate eindigde bijna een maand geleden in Estadio Alberto J. Armando van Boca Juniors in een enerverend 2-2-gelijkspel.

De winnaar van de finale doet later deze maand mee aan het WK voor clubs, dat van 12 tot en met 22 december in de Verenigde Arabische Emiraten wordt gehouden.