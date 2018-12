Feyenoord heeft de supporter gevonden die zondag een bal in het veld gooide tijdens de topper in eigen huis tegen PSV. Hij zat donderdag op de tribune bij de thuiswedstrijd tegen VVV-Venlo en werd op videobeelden herkend.

"Hij is eruit gevist op basis van camerabeelden", laat een woordvoerder van Feyenoord vrijdag aan RTL Nieuws weten.

Feyenoord brengt pas in een later stadium naar buiten welke maatregelen tegen de supporter worden getroffen. De club wil eerst met de man praten en uitzoeken of hij in het verleden ook in de fout is gegaan.

De supporter veroorzaakte in de slotfase van de confrontatie met PSV bij een 2-1-stand een merkwaardig moment door een tweede bal in het strafschopgebied te gooien op het moment dat de Eindhovenaren gevaarlijk waren.

De man was er daardoor verantwoordelijk voor dat scheidsrechter Serdar Gözübüyük het spel moest stilleggen en een PSV'er niet de kans kreeg op een rebound van een schot van Steven Bergwijn.

'Als scheidsrechter moet je dan niet de bal aan Feyenoord geven'

Trainer Mark van Bommel van PSV was na afloop niet eens zozeer boos op de supporter, maar deed vooral zijn beklag over het optreden van Gözübüyük.

"Wij kunnen daar de 2-2 maken. Het publiek gooit een bal in het veld, dat kan. Maar het is een rare situatie. Als scheidsrechter moet je dan niet de bal aan Feyenoord geven. Het was een kansrijke situatie van ons."

Scheidsrechtersbaas Dick van Egmond meldde later dat Gözübüyük de bal niet aan Feyenoord had mogen geven en het spel had moeten hervatten met een scheidsrechtersbal.

Feyenoord hield de 2-1-voorsprong uiteindelijk met hangen en wurgen vast en bleef zodoende in de race in de strijd om de titel in de Eredivisie.

PSV gaat na veertien speelrondes met 39 punten aan kop, gevolgd door Ajax (37 punten) en Feyenoord (32 punten). De drie ploegen spelen voor de winterstop nog elk drie wedstrijden.

Bekijk het programma, de uitslagen en de stand in de Eredivisie