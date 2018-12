Eric Botteghin heeft vrijdag de training hervat bij Feyenoord. Voor spits Nicolai Jörgensen komt de uitwedstrijd tegen FC Emmen van zondag te vroeg, zo maakte trainer Giovanni van Bronckhorst op zijn persconferentie bekend.

De 31-jarige Botteghin moest zondag door blessureleed de topper tegen PSV (2-1) en het duel met VVV-Venlo (4-1) van donderdagavond aan zich voorbij laten gaan. In beide wedstrijden werd de Braziliaan in het centrum van de defensie vervangen door Sven van Beek.

Hoewel Botteghin de training weer heeft hervat, is het nog niet duidelijk of hij fit genoeg is om zondag te spelen tegen Emmen. Jörgensen, die tegen PSV een hamstringblessure opliep, is er sowieso niet bij aan de Oude Meerdijk.

Feyenoord boekte tegen VVV de vierde zege op rij in de Eredivisie en verkleinde zo het gat met koploper PSV en nummer twee Ajax tot respectievelijk zeven en vijf punten. Van Bronckhorst merkt dat het de goede kant op gaat met zijn ploeg.

"De wedstrijd tegen PSV heeft ons meer opgeleverd dan alleen drie punten. Het vertrouwen is gegroeid", aldus de coach, die op zijn persconferentie ook nog reageerde op uitspraken die Robin van Persie donderdag na het duel met VVV bij FOX Sports deed.

'Uitspraken over onverslaanbaarheid gaan misschien iets te ver'

De 35-jarige spits zei dat Feyenoord het in De Kuip zelfs FC Barcelona moeilijk zou kunnen maken, mits de Rotterdammers zo scherp spelen als afgelopen zondag in de eerste helft tegen PSV.

"Uitspraken over onverslaanbaarheid gaan misschien wel iets te ver", blijft Van Bronckhorst voorzichtig. "Barcelona zal toch iets moeilijker worden. Het geeft nu aan dat we er gewoon heel positief instaan. We zijn blij dat we het gat hebben verkleind."

De wedstrijd tussen nummer vijftien FC Emmen en nummer drie Feyenoord begint zondag om 14.30 uur en staat onder leiding van scheidsrechter Pol van Boekel.

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws rond elke Eredivisie-speelronde en de Europese avonturen van de Nederlandse clubs? Meld je hier aan voor onze nieuwsbrief!

​Bekijk het programma, de uitslagen en de stand in de Eredivisie