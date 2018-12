Erik ten Hag wilde vrijdag op zijn persconferentie voor het uitduel met PEC Zwolle niet te veel zeggen over een mogelijke transfer van Frenkie de Jong naar Paris Saint-Germain. De Ajax-trainer zei wel dat de geruchten over zijn spelers weinig invloed hebben op de prestaties van zijn ploeg.

"De transfergeruchten zijn al vanaf het begin van het seizoen een issue en het zal de komende maanden waarschijnlijk alleen maar meer worden", aldus Ten Hag. "Maar tot nu toe gaan we er goed en stoïcijns mee om. Het heeft nog geen invloed op ons spel."

De Telegraaf meldde eerder op vrijdag dat een delegatie van Paris Saint-Germain donderdag in Amsterdam was om in de Johan Cruijff ArenA met Ajax te onderhandelen over een overgang van De Jong komende zomer.

Directeur voetbalzaken Marc Overmars bevestigde de gesprekken. Er is nog geen deal, maar PSG zou wel bereid zijn om aan de vraagprijs van 75 miljoen euro voor de 21-jarige middenvelder te voldoen.

Ten Hag grapt: 'Frenkie sprak al Frans'

Ten Hag deed het gerucht af met een grapje. "Frenkie sprak vandaag al Frans", glimlachte hij, om serieus te vervolgen: "We zijn bezig met voetbal, met de wedstrijden. Dat geldt ook voor Frenkie."

"Iedereen weet wel dat de top vijf of zes clubs van Europa meerdere spelers van ons in zijn blikveld heeft. Iedere speler moet zelf die keuze maken. Maar mijn spelers willen titels winnen en ze weten dat ze zich daarvoor moeten richten op de wedstrijden. Bijvoorbeeld het duel met PEC van zaterdag."

"Er spelen ook zaken rondom andere spelers, dus er zullen wel weer nieuwe geruchten komen. Wat er ook gebeurt met al die randzaken - want dat zijn het - wij moeten presteren. Iedere speler moet presteren, dat is de eis die we hier moeten hebben."

Ten Hag noemde PSG na enig aandringen "een mooie club". "Maar er zijn ook veel andere mooie clubs. Er zullen de komende maanden steeds nieuwe items op ons pad komen. Daar moeten we mee omgaan door ons te richten op waar het om draait: het voetbal en de wedstrijden."

Ziyech keert waarschijnlijk terug tegen PEC

De trainer van Ajax, die met zijn ploeg acht competitiewedstrijden op rij heeft gewonnen, verwacht zaterdag tegen PEC weer te kunnen beschikken over Hakim Ziyech. De spelmaker miste de Champions League-wedstrijd bij AEK Athene (0-2-zege) en de Eredivisie-duels met NAC Breda (0-3-zege) en ADO Den Haag (5-1-zege) door een lichte knieblessure.

"Hakim heeft donderdag weer voor een deel met de groep meegetraind en vandaag zal hij als het goed is de hele training meedoen. Ik ga er dus van uit dat hij beschikbaar is tegen PEC."

Lasse Schöne, die vorige week vlak voor het duel met ADO Den Haag niet fit genoeg bleek door liesklachten, deed donderdag al volledig mee aan de training en kan spelen in Zwolle.

Ajax is de nummer twee van de Eredivisie met twee punten achterstand op PSV. De koploper speelt vrijdagavond al thuis Excelsior. PEC Zwolle staat veertiende met veertien punten.

PEC Zwolle-Ajax begint zaterdag om 19.45 uur en staat onder leiding van arbiter Jochem Kamphuis.

