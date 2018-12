De Nederlandse voetbalsters zitten zaterdag bij de loting voor het WK van volgend jaar in Frankrijk in pot 2. De Oranjevrouwen liepen een plek in de eerste pot net mis.

De regerend Europees kampioen steeg op de vrijdag uitgebrachte FIFA-ranglijst van de tiende naar de zevende plek, maar dat was net niet genoeg om in pot 1 van de WK-loting te komen.

De 24 WK-ploegen zijn namelijk op basis van de ranglijst van de wereldvoetbalbond verdeeld over vier potten van zes. De top zes van de FIFA-ranking (regerend wereldkampioen VS, Duitsland, Frankrijk, Engeland, Canada en Australië) zit in pot 1.

Nederland zit samen met Japan, Zweden, Brazilië, Spanje en Noorwegen in pot 2. Die landen zal Oranje dus sowieso ontlopen in de groepsfase.

Zuid-Korea, China, Italië, Nieuw-Zeeland, Schotland en Thailand zitten in pot 3, terwijl de op papier zwakste pot uit Argentinië, Chili, Nigeria, Kameroen, Zuid-Afrika en Jamaica bestaat.

Potindeling WK-loting Pot 1: Frankrijk, VS, Duitsland, Engeland, Canada, Australië

Pot 2: Nederland, Japan, Zweden, Brazilië, Spanje, Noorwegen

Pot 3: Zuid-Korea, China, Italië, Nieuw-Zeeland, Schotland, Thailand

Pot 4: Argentinë, Chili, Nigeria, Kameroen, Zuid-Afrika, Jamaica

Oranje met maximaal één ander Europees land in poule

Het is al zeker dat gastland Frankrijk groepshoofd van poule A is en op 7 juni de openingswedstrijd in het Parc des Princes in Parijs speelt. Nederland kan volgens de regels van de loting met maximaal één ander Europees land in de poule van vier komen.

De beste twee landen van de zes poules én de beste vier nummers drie plaatsen zich voor de volgende ronde. Daardoor beginnen er zestien ploegen aan de knock-outfase van het toernooi. De finale wordt op 7 juli in Lyon gespeeld.

De Oranjevrouwen plaatsten zich vorige maand ten koste van Zwitserland voor de tweede keer in de historie voor het WK, dat sinds 1991 wordt gehouden. In 2015 debuteerde Nederland in Canada en toen waren de achtste finales het eindstation.

De WK-loting in Parijs begint zaterdag om 18.00 uur.