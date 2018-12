Sven van Beek is dolblij dat hij weer kan rekenen op een basisplek bij Feyenoord. Hoewel de verdediger momenteel profiteert van een blessure bij Eric Botteghin, verwacht hij zijn plek in het elftal te behouden.

"Dit is de kans waarop ik wachtte. Volgens mij heb ik het goed gedaan, dus ik ga ervan uit dat ik mag blijven staan", zei Van Beek donderdagavond na de met 4-1 gewonnen competitiewedstrijd tegen VVV-Venlo.

De 24-jarige Zuid-Hollander had vorig seizoen door de zware knieblessure van Botteghin regelmatig een basisplaats bij Feyenoord, maar trainer Giovanni van Bronckhorst maakte hem afgelopen zomer duidelijk dat hij nu weer kiest voor Jan-Arie van der Heijden en Botteghin als centraal duo.

"De trainer zei: 'Dit is nu mijn centrum, maar jouw kans komt wel weer.' Toen wist ik dat ik keihard aan de bak moest om mezelf weer in de picture te spelen. Niemand vindt het leuk om op de bank te zitten, maar je moet verder en op de training elke dag keihard je best doen. Zo zit ik ook in elkaar."

'Op deze manier kunnen we iedereen verslaan'

Door de huidige blessure van de 31-jarige Botteghin krijgt Van Beek weer de kans zich te bewijzen, wat hem tot nu toe aardig lukt. Met Van der Heijden en Van Beek als centraal duo won Feyenoord zondag de topper tegen PSV (2-1) en donderdag dus het inhaalduel met VVV in De Kuip.

"We zijn nu de goede weg ingeslagen", weet Van Beek, die de jeugdopleiding van Feyenoord doorliep en in 2013 debuteerde in de hoofdmacht. "Als we deze lijn doorzetten, moet FC Emmen zondag ook geen probleem zijn. Als we zo spelen, met de passie en strijd die bij Feyenoord hoort, kunnen we iedereen verslaan."

Hoewel Van Beek bij Feyenoord niet altijd op speeltijd kan rekenen, verlengde de Rotterdamse club het aflopende contract van de verdediger begin november met twee jaar. Hij is blij met het teken van vertrouwen en is zelf ook niet van plan te vertrekken.

"Ik heb vertrouwen in mezelf en weet wat ik kan. Ik ga altijd van mijn eigen kracht uit en wil niet te snel afscheid nemen van zo'n grote club als Feyenoord. Ik wist dat als ik keihard zou blijven werken, ik vanzelf m'n kans zou kunnen grijpen."

Door de overtuigende zege op VVV verkleinde Feyenoord het gat met koploper PSV en nummer twee Ajax tot respectievelijk zeven en vijf punten. De Rotterdammers gaan zondag op bezoek bij laagvlieger FC Emmen.

