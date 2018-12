Het Nederlands elftal zal zijn thuiswedstrijden in de kwalificatiecampagne voor het EK van 2020 in de Amsterdamse Johan Cruijff ArenA en Rotterdamse Kuip spelen.

"We hebben besloten onze kwalificatiewedstrijden voor EURO 2020 in de twee grote stadions van ons land te spelen", zegt bondscoach Ronald Koeman vrijdag in een persbericht van de KNVB. "Op die manier kunnen zo veel mogelijk fans onze wedstrijden bezoeken."

Oranje begint de EK-kwalificatie op donderdag 21 maart in De Kuip tegen Wit-Rusland. Drie dagen later is de ArenA het decor van Nederland-Duitsland.

De thuiswedstrijd tegen Noord-Ierland op donderdag 10 oktober is weer in Rotterdam, terwijl Nederland-Estland - op dinsdag 10 november het laatste duel uit de campagne - in Amsterdam is. Alle thuiswedstrijden beginnen om 20.45 uur.

De beste twee landen van elke kwalificatiepoule plaatsen zich voor het EK van 2020, dat plaatsvindt van 12 juni tot en met 12 juli.

Het eindtoernooi wordt gespeeld in twaalf verschillende Europese landen, waaronder Nederland. In de Johan Cruijff ArenA worden drie groepsduels en een achtste finale afgewerkt. Als Oranje zich voor het EK plaatst, speelt de ploeg sowieso twee poulewedstrijden in Amsterdam.

De Kuip recordhouder met 122 interlands

De Kuip is met 122 duels het stadion waarin de meeste interlands van Oranje gespeeld zijn. De ArenA staat achter het Olympisch Stadion van Amsterdam (77) derde op die lijst met 63 wedstrijden.

Oranje speelde dit jaar zijn succesvolle thuiswedstrijden in de groepsfase van de Nations League ook in Rotterdam (2-0 tegen Frankrijk) en Amsterdam (3-0 tegen Duitsland).

De laatste keer dat het Nederlands elftal een thuisduel niet in de ArenA of De Kuip speelde, was op 1 september 2016, toen Oranje in het Philips Stadion in Eindhoven een vriendschappelijke wedstrijd tegen Griekenland met 1-2 verloor.