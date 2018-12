Boca Juniors wordt definitief niet tot reglementaire winnaar van de Copa Libertadores uitgeroepen. De Zuid-Amerikaanse voetbalbond Conmebol heeft het verzoek van de club uit Buenos Aires vrijdag ook in beroep afgewezen.

De uitspraak houdt in dat Boca Juniors zondag definitief in Madrid om het Zuid-Amerikaanse kampioenschap moet spelen tegen rivaal en stadgenoot River Plate. De return begint om 20.30 uur in Santiago Bernabéu.

Boca wilde tot winnaar worden uitgeroepen vanwege de ongeregeldheden voorafgaand aan de uiteindelijk afgelaste return van de 'Superclásico' op 24 november. Verschillende spelers van Boca raakten gewond nadat hooligans van River Plate de spelersbus hadden bekogeld.

Om nieuw geweld te voorkomen, besloot de Conmebol onlangs de finale buiten Argentinië te laten spelen. Ruim 2.500 Spaanse agenten zijn zondag in Madrid paraat om de wedstrijd zonder problemen te laten verlopen.

Het eerste duel tussen de aartsrivalen eindigde in 2-2. De winnaar van de finale doet later deze maand mee aan het WK voor clubs, dat van 12 tot en met 22 december in de Verenigde Arabische Emiraten wordt gehouden.

De zes winnaars van de continentale bekertoernooien en de kampioen van het organiserende land krijgen een ticket voor het WK. Real Madrid is als winnaar van de Champions League al zeker van deelname.