Trainer Maurice Steijn van VVV-Venlo genoot donderdagavond met volle teugen van het moment dat hij zijn zoon Sem liet debuteren in de inhaalwedstrijd tegen Feyenoord (4-1-verlies) in De Kuip.

De jonge middenvelder kwam acht minuten voor tijd bij een stand van 4-1 het veld in voor Peniel Mlapa. Steijn maakte niet alleen zijn eerste minuten als profvoetballer, maar mag zich met zijn zeventien jaar en negentien dagen ook de jongste Eredivisie-debutant voor VVV ooit noemen.

"Het is natuurlijk een mooi moment voor een vader als je je zoon ziet debuteren in De Kuip. Dat maakt me trots. Het is alleen jammer dat het bij een 4-1-achterstand was", zei coach Steijn na afloop van het duel in gesprek met FOX Sports.

"Ik had hem ook kunnen brengen in een thuiswedstrijd waarin we met 4-0 voor zouden staan, maar dan zou hij wel héél lang moeten wachten. Als het moment daar is, dan moet je dat los zien van het feit dat het je eigen zoon is. Maar het doet me goed om mijn eigen vlees en bloed in het veld te zien dartelen tussen de grote mannen."

'Onder je vader debuteren wil iedereen'

Overigens was Sem Steijn niet de enige speler die bij het door blessures geplaagde VVV debuteerde in De Kuip. Ook Simon Janssen (18) maakte als invaller zijn eerste minuten in het betaald voetbal, terwijl Evert Linthorst voor het eerst in de basis stond in een officieel duel.

De jonge Steijn had al rekening gehouden met speelminuten tegen Feyenoord. "Die kans is er natuurlijk altijd als je op de bank zit. Het is wel een droom. Onder je vader debuteren is iets wat alle jongens willen", aldus de middenvelder.

Debutanten Steijn en Janssen konden weinig meer aan het resultaat veranderen tegen Feyenoord, dat voor rust al met 2-0 leidde en die voorsprong in het eerste half uur van de tweede helft uitbreidde.

VVV kan zich zondag al revancheren, want dan spelen de Limburgers voor eigen publiek tegen FC Groningen. Feyenoord gaat dan op bezoek bij FC Emmen.

