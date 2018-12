Ajax raakt Frenkie de Jong na dit seizoen mogelijk kwijt aan Paris Saint-Germain. De Franse topclub is bereid om te voldoen aan de vraagprijs van 75 miljoen euro voor de 21-jarige middenvelder.

De Telegraaf meldt vrijdag dat een delegatie van Paris Saint-Germain donderdag naar Amsterdam is gekomen om in de Johan Cruijff ArenA met Ajax over De Jong te onderhandelen.

Directeur voetbalzaken Marc Overmars bevestigt tegenover de krant dat Ajax en Paris Saint-Germain met elkaar in gesprek zijn, maar dat er nog geen definitief akkoord is en dat meer clubs interesse hebben getoond.

Mocht De Jong daadwerkelijk voor 75 miljoen euro naar Paris Saint-Germain vertrekken, dan wordt hij de duurste uitgaande transfer ooit van Ajax en in de Eredivisie.

Die records staan nu nog op naam van de Colombiaanse verdediger Davinson Sánchez, die Ajax vorig jaar zomer voor 40 miljoen euro verruilde voor Tottenham Hotspur.

De Jong kan op een na duurste Nederlander ooit worden

De Jong zou met 75 miljoen euro na Virgil van Dijk - begin dit jaar voor 80 miljoen euro van Southampton naar Liverpool - de op een na duurste speler worden uit de Nederlandse voetbalgeschiedenis.

De spelmaker werd door Ajax in de zomer van 2015 voor het symbolische bedrag van 1 euro weggeplukt bij Willem II en heeft bij de hoofdstedelingen nog een contract tot medio 2022.

De Jong speelde vooralsnog 59 officiële wedstrijden in het eerste elftal van Ajax. Hij maakte daarin vier doelpunten en leverde tien assists.

De geboren Arkelaar debuteerde begin september in het Nederlands elftal in de oefenwedstrijd tegen Peru en maakte vervolgens indruk in onder meer de Nations League-wedstrijden tegen Frankrijk en Duitsland.

Willem II krijgt mogelijk 11 miljoen euro bij transfer

Als de transfer van De Jong naar Paris Saint-Germain doorgang vindt, is dat goed nieuws voor Willem II. De Tilburgers hebben volgens De Telegraaf recht op 15 procent van het bedrag, wat bij 75 miljoen euro neerkomt op 11 miljoen euro.

Volgens Brabantse media kan ook RKC Waalwijk bij een vertrek van De Jong op een deel van de transfersom rekenen. Toen de Ajacied in de jeugd speelde bij Willem II, was de opleiding van de Tilburgse club gecombineerd met die van de Waalwijkers.

Paris Saint-Germain is dit seizoen hard op weg naar de titel in de Ligue 1. De Parijzenaars gaan na veertien speelrondes ruimschoots aan kop, met liefst veertien punten voorsprong op naaste achtervolger Lille OSC.

Ajax is daarentegen verwikkeld in een spannende race om de titel in de Eredivisie. De ploeg van trainer Erik ten Hag bezet de tweede plaats, op slechts twee punten achterstand van koploper PSV.

