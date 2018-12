Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst is zeer te spreken over wat zijn ploeg de laatste weken laat zien. De Rotterdammers boekten donderdag in de inhaalwedstrijd in eigen huis tegen VVV-Venlo de vierde competitiezege op rij: 4-1.

"Ten opzichte van een paar weken geleden zit er nu meer dynamiek en spelvreugde in het team. De intenties die we zondag hadden tegen PSV zag ik nu ook weer terug", zei Van Bronckhorst.

Feyenoord won vier dagen geleden eveneens op eigen veld met 2-1 van PSV en trok die lijn tegen VVV moeiteloos door, want het had weinig te duchten van de Limburgers.

De huidige nummer drie van de Eredivisie stond halverwege al op een comfortabele 2-0-voorsprong door doelpunten van Tonny Vilhena en Robin van Persie en breidde de score na rust uit dankzij twee treffers van Sam Larsson.

"We geven een tegenstander niet de kans om op te bouwen. We geven ze het gevoel dat hier in De Kuip niets te halen valt. Dat hebben we tegen VVV van de eerste tot de laatste minuut gedaan en daarom dik en dik verdiend gewonnen", aldus Van Bronckhorst.

'We zijn afhankelijk van PSV en Ajax'

Feyenoord heeft door de overwinning op VVV koploper PSV en nummer twee Ajax weer in zicht, want de achterstand op de Eindhovenaren en de Amsterdammers bedraagt nog maar respectievelijk zeven en vijf punten.

"We zijn afhankelijk van PSV en Ajax. Maar als we zo doorgaan en iedere week drie punten pakken, dan kan§ het spannend worden", besloot Van Bronckhorst.

Feyenoord gaat komende zondag op bezoek bij FC Emmen en stuit voor de winterstop nog op Fortuna Sittard (thuis) en ADO Den Haag (uit).

De manschappen van Van Bronckhorst nemen het tussendoor ook nog in de achtste finales van de KNVB-beker voor eigen publiek op tegen FC Utrecht.

Bekijk het programma, de uitslagen en de stand in de Eredivisie