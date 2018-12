Feyenoord heeft donderdag het gat met PSV en Ajax in de Eredivisie verkleind. De Rotterdammers wonnen in eigen huis de inhaalwedstrijd tegen VVV-Venlo relatief eenvoudig met 4-1.

Feyenoord stond halverwege al op een comfortabele 2-0-voorsprong door doelpunten van Tonny Vilhena en de van een spierblessure herstelde Robin van Persie en kwam na rust niet meer in de problemen.

Sam Larsson produceerde al vrij snel de 3-0, waarna Tino-Sven Susic nog wel iets terugdeed namens VVV, maar opnieuw Larsson maakte aan alle spanning een einde.

De wedstrijd zou eigenlijk op 4 november worden gespeeld, maar toen werd al na een paar seconden tot staking overgegaan. De stadionlampen in De Kuip waren plotseling uitgevallen en dat kon niet tijdig worden opgelost.

Feyenoord heeft door de zege na veertien speelrondes nog maar zeven punten achterstand op koploper PSV en vijf punten op nummer twee Ajax.

Feyenoord komt sterk uit de startblokken

Feyenoord wilde de fraaie 2-1-thuiszege van afgelopen zondag op PSV graag een goed vervolg geven tegen VVV en slaagde daar in de eerste helft ruimschoots in.

De thuisclub zette de zwaar gehavende bezoekers, die Ralf Seuntjens, Danny Post, Patrick Joosten, Roel Janssen en Peter van Ooijen misten, van meet af aan onder druk en dat resulteerde in een groot veldoverwicht.

De 1-0 kon dan ook niet uitblijven en die viel uiteindelijk in de 28e minuut. Vilhena profiteerde van een slippertje van Nils Röseler en schoot de bal vanuit een moeilijke hoek knap door de benen van doelman Lars Unnerstall.

Feyenoord drukte daarna door en verdubbelde vijf minuten later de score. Van Persie kreeg de bal uit een hoekschop van Steven Berghuis wat gelukkig voor zijn voeten en schoot de bal hard achter de kansloze Unnerstall.

Larsson grote man in tweede helft

De ploeg van trainer Giovanni van Bronckhorst bleef in de tweede helft op zoek naar meer doelpunten en werd daar in de 55e minuut voor beloond. Larsson dribbelde het strafschopgebied in en schoot in de korte hoek raak.

VVV had vrijwel niets in de melk te brokkelen, maar kwam in de 58e minuut wel uit het niets terug tot 3-1. Susic probeerde het maar eens van grote afstand en zag zijn schot fraai in het doel verdwijnen.

Feyenoord raakte er echter niet van in paniek en herstelde al rap de marge van drie. Larsson nam een afvallende bal in een keer op de schoen en via de handen van de grabbelende Unnerstall belandde de bal in het net.

Feyenoord kon het daardoor in het laatste kwartier rustig aan doen en het vizier alvast voorzichtig richten op de uitwedstrijd van komende zondag tegen promovendus FC Emmen.

Bekijk de uitslagen, het programma en de stand in de Eredivisie