AZ kan vrijdag in de uitwedstrijd tegen Fortuna Sittard weer beschikken over Ron Vlaar. De 33-jarige verdediger hervatte deze week de groepstraining.

Vlaar miste de afgelopen twee competitiewedstrijden tegen VVV-Venlo (2-2) en Willem II (0-2-nederlaag) wegens een blessure.

De 32-voudig international van het Nederlands elftal werd daarin vervangen door middenvelder Teun Koopmeiners, die een linie naar achteren zakte en het centrum vormde met Pantelis Hatzidiakos.

Trainer John van den Brom van AZ liet donderdag op zijn persconferentie in het AFAS Stadion in het midden of Vlaar tegen Fortuna Sittard in de basis begint.

"Ik denk wel dat ik wat ga veranderen. Maar wat ik ga veranderen, hou ik nog even voor mezelf", zei Van den Brom, die stelde dat dit mede een gevolg is van de relatief kansloze nederlaag van vorige week tegen Willem II.

AZ tegen Fortuna Sittard nog wel zonder Johnsen

AZ moet het tegen Fortuna Sittard nog wel stellen zonder Björn Johnsen. De in de voorbije zomer van ADO Den Haag overgekomen Noorse spits is nog niet fit en traint vooralsnog individueel.

AZ is aan een teleurstellend seizoen bezig. De Alkmaarders bezetten na veertien speelrondes slechts de achtste plaats. De club heeft twintig punten minder dan koploper PSV.

"De achtste plaats is absoluut niet waar we willen staan, laat dat duidelijk zijn. Dit kan niet en is gewoon niet goed genoeg", is Van den Brom duidelijk.

Fortuna Sittard-AZ begint vrijdag om 18.30 uur in het Fortuna Sittard Stadion en staat onder leiding van scheidsrechter Edwin van de Graaf.

