Nicolás Tagliafico is donderdag uitgeroepen tot beste speler in de Eredivisie van de maand november. De verdediger van Ajax presteerde afgelopen maand statistisch gezien het best van alle spelers.

Tagliafico is de opvolger van zijn ploeggenoot Hakim Ziyech, die in oktober de beste speler van de Eredivisie was. Een andere Ajacied, Noussair Mazraoui, werd verkozen tot grootste talent in de afgelopen maand.

Ajax won in de afgelopen vier speelronden van Willem II (2-0), Excelsior (1-7), NAC Breda (0-3) en ADO Den Haag (5-1). In de eerste drie duels gaf de Argentijnse linksback telkens een assist en tegen ADO kwam hij eenmaal tot scoren.

Uiteraard is voor de 21-jarige Mazraoui en Tagliafico (26) ook een plek in het elftal van de maand ingeruimd, waar met Matthijs de Ligt, Frenkie de Jong en David Neres nog drie Ajacieden deel van uitmaken.

Concurrent PSV heeft met Luuk de Jong en Steven Bergwijn twee spelers in het sterrenteam, dat gecompleteerd wordt door Vitesse-doelman Eduardo, FC Emmen-verdediger Caner Cavlan en het FC Groningen-duo Ritsu Doan en Mimoun Mahi.

Van Persie was eerste speler van de maand

De verkiezing voor Speler van de Maand werd begin dit seizoen in het leven geroepen door de Eredivisie CV, dat de prijs samen met FOX Sports en statistiekenbureau Opta Sports uitreikt. Opta levert de statistieken op basis waarvan een keuze wordt gemaakt.

In augustus werd Robin van Persie de eerste speler van de maand in de Eredivisie. Een maand later viel Heracles Almelo-aanvaller Kristoffer Peterson de eer ten deel.