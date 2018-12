Björn Kuipers fluit mogelijk tóch nog een groot internationaal toernooi. Volgens Erwin Zeinstra, een van zijn vaste assistenten, heeft de scheidsrechter aan de UEFA laten weten beschikbaar te zijn voor het EK van 2020.

Tot dusver liet de 45-jarige Kuipers steeds weten dat het WK van afgelopen zomer in Rusland zijn laatste grote toernooi was en dat hij Danny Makkelie als zijn opvolger ziet.

"Maar de laatste keer dat hij bij de UEFA was, is hem nadrukkelijk gevraagd of hij beschikbaar is voor het EK van 2020. Daar heeft hij positief op geantwoord", zegt Zeinstra, samen met Sander van Roekel al jaren de vaste assistent van Kuipers, donderdag tegen Omrop Fryslân.

"Hij zei: mits ik fit blijf en de motivatie nog heb, ben ik beschikbaar. Maar alleen als hij Danny Makkelie en diens assistenten Mario Diks en Hessel Steegstra niet in de weg staat. Hij wil niet in plaats van Makkelie naar het EK."

De tien jaar jongere Makkelie promoveerde vorig jaar al naar de elitegroep van de Europese scheidsrechters. Hij is met Kuipers de enige Nederlander in die categorie. Normaal gesproken mag per land maar één scheidsrechter naar een EK of WK.

Hoogtepunten Björn Kuipers WK's 2014 en 2018

EK's 2012 en 2016

Champions League-finale 2014

Europa League-finales 2013 en 2018

Confederations Cup-finale 2013

'Kuipers een van fitste scheidsrechters'

Volgens assistent Zeinstra heeft Kuipers het absoluut in zich om nog op een groot internationaal toernooi te fluiten. "Hij is een van de fitste scheidsrechters op het Europese niveau", aldus de Fries.

"Samen met bijvoorbeeld Milorad Mazic, die van zijn leeftijd is en ook gevraagd is voor het EK van 2020. Ik juich het alleen maar toe en ben er blij mee. Ik zie het wel zitten om er nog een toernooi aan vast te plakken."

Voorheen mocht een scheidsrechter op een EK of WK niet ouder zijn dan 45 jaar, maar die regel is geschrapt door de UEFA. Kuipers was actief op de WK's van 2014 en dit jaar en had ook de leiding over wedstrijden op de EK's van 2012 en 2016.

Op het afgelopen WK had Kuipers de leiding over Uruguay-Egypte, Brazilië-Costa Rica (beide groepswedstrijden), Spanje-Rusland (achtste finale) en Zweden-Engeland (kwartfinale). De routinier was bovendien de vierde official bij het groepsduel Argentinië-Nigeria, het halvefinaleduel Kroatië-Engeland en de finale tussen Frankrijk en Kroatië.