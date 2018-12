Ook de Ligue 1-duels AS Monaco-OGC Nice en Saint-Étienne tegen Olympique Marseille gaan dit weekend niet door. Het aantal wedstrijden in de Franse competitie dat wordt uitgesteld vanwege een grote protestactie van de 'Gele Hesjes' komt daarmee op vier.

Eerder werd al een streep gezet door Paris Saint-Germain tegen Montpellier en Toulouse-Olympique Lyon. Die wedstrijden stonden komende zaterdag op het programma. Mogelijk volgen meer afgelastingen.

De voorbije weken liep het vooral in Parijs flink uit de hand door actievoerende burgers, inmiddels beter bekend als de 'Gilets Jaunes' (gele hesjes). De actievoerders zijn vooral ontevreden omdat ze niet rond kunnen komen.

Monaco-Nice, dat vrijdag om 20.45 uur zou beginnen, wordt op aandringen van de Monegaskische regering en het departement uitgesteld.

Monaco is bezig aan een slecht seizoen. De ploeg van Thierry Henry, die vorige maand de ontslagen Leonardo Jardim opvolgde, staat slechts achttiende in de Ligue 1. In de Champions League is de achtvoudig landskampioen al uitgeschakeld. Nice bezet de zevende plek in de Franse competitie.

Het duel tussen Saint-Étienne en Olympique Marseille zou zondagavond om 21.00 uur worden gespeeld. Marseille is de nummer vijf van de Ligue 1, Saint-Étienne staat één plek lager op de ranglijst.

