Liverpool-manager Jürgen Klopp heeft zijn zorgen geuit over de manier waarop vooral spelers van mindere clubs in de Premier League soms duels aangaan. De Duitser vindt sommige slidings te gevaarlijk.

Klopp zag zijn ploeg woensdagavond mede dankzij een assist van Virgil van Dijk met 1-3 van Burnley winnen, maar verloor ook Joe Gomez. De rechtsback van de topclub viel uit met een enkelblessure na een sliding van een Burnley-speler, al werd daarbij ook de bal gespeeld.

"Ik maak hier waarschijnlijk geen vrienden mee, maar dat is ook niet mijn werk. Soms heeft iemand met een sliding vanaf 5 of 6 meter de bal en kan er niet gesproken worden van een overtreding", aldus een bezorgde Klopp.

"Je hebt de bal, mooi, maar het is dan net bowling. De speler wordt namelijk ook geraakt. Het gebeurde vier of vijf keer. Iedereen vindt zo'n sliding mooi, maar nu is Joe geblesseerd, en niet zo'n beetje ook."

'Er moet een bepaalde voorzichtigheid zijn'

Volgens de 51-jarige Klopp is er niets mis met 'vechtvoetbal', maar de oud-trainer van Borussia Dortmund vindt wel dat er grenzen zijn.

"Agressie is een onderdeel van voetbal, maar er moet ook een bepaalde voorzichtigheid zijn. Bij geen enkele situatie ging iemand echt over de schreef, maar bij een sliding vanaf 5 of 6 meter is het niet echt een normaal duel meer", aldus de Liverpool-manager.

"We willen allemaal winnen, maar er zijn verschillende manieren om dat te bereiken. Je moet iemand bij zulke slidings vertellen om gewoon twee stappen extra te zetten en dán het duel aan te gaan. De scheidsrechters moeten ervoor waken dat dit soort slidings niet constant gemaakt worden."

Liverpool bezig aan sterk seizoen

Liverpool versloeg Burnley, dat voorlaatste staat, dankzij goals van James Milner, Roberto Firmino en Xherdan Shaqiri na rust. 'The Reds' zijn na vijftien speelrondes nog ongeslagen en geven twee punten toe op koploper Manchester City.

"Burnley speelde echt met agressie. Ik was blij toen het rust was, want toen konden we wat dingen omzetten. We maakten het onszelf in de eerste helft namelijk behoorlijk moeilijk", constateerde Klopp na de wedstrijd tegen Burnley.

In de 54e minuut kwam Burnley op voorsprong, maar Liverpool won tot tevredenheid van Klopp dus alsnog. "We hadden in grote delen van de wedstrijd de controle. In de tweede helft reageerden we perfect."

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Premier League