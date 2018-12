De kans is groot dat de Oranjevrouwen zaterdag bij de WK-loting in Parijs aan een van de absolute toplanden gekoppeld worden. Nederland zit in pot 2 en dus zijn pot 1-landen - zoals gastland Frankrijk, titelverdediger Verenigde Staten en olympisch kampioen Duitsland - mogelijke tegenstanders in de groepsfase.

De potindeling is gemaakt op basis van de FIFA-ranking, waarop Europees kampioen Oranje de zevende plaats bezet. Ook Japan (achtste), Zweden (negende), Brazilië (tiende), Spanje (twaalfde) en Noorwegen (dertiende) zitten in pot 2 en kunnen dus niet in dezelfde poule terechtkomen.

Oranje zal wel een van de sterke ploegen uit pot 1 treffen. Naast de VS (eerste), Duitsland (tweede) en Frankrijk (derde), zitten Engeland (vierde), Canada (vijfde) en Australië (zesde) in die pot. Australië is het enige land uit pot 1 dat nooit verder kwam dan de kwartfinales van een WK, terwijl Canada maar één keer de laatste vier haalde.

Vooraf is al zeker dat gastland Frankrijk groepshoofd van poule A is en op 7 juni de openingswedstrijd in het Parc des Princes in Parijs speelt. Bij de loting worden zaterdag eerst de ploegen uit pot 1 verdeeld over de poules, gevolgd door pot 2, pot 3 en ten slotte pot 4.

Potindeling WK-loting Pot 1: Frankrijk, Verenigde Staten, Duitsland, Engeland, Canada, Australië

Pot 2: Nederland, Japan, Zweden, Brazilië, Spanje, Noorwegen

Pot 3: Zuid-Korea, China, Italië, Nieuw-Zeeland, Schotland, Thailand

Pot 4: Argentinië, Chili, Nigeria, Kameroen, Zuid-Afrika, Jamaica

Maximaal twee Europese landen per poule

De enige restrictie daarbij is dat landen van dezelfde confederatie niet in één groep kunnen komen. Brazilië kan bijvoorbeeld niet in dezelfde poule als Argentinië of Chili terechtkomen en Australië zal niet in één groep bij Japan, Zuid-Korea of Thailand worden ingedeeld.

Uitzondering is Europa, dat met negen van de in totaal 24 landen de meeste WK-deelnemers heeft. Er is wel een maximum van twee UEFA-landen per poule en een minimum van één. Stel dat Oranje uit pot 1 Frankrijk, Duitsland of Engeland treft, dat kunnen Schotland en Italië uit pot 3 niet in deze groep komen.

De beste twee landen van elke poule én de beste vier nummers drie plaatsen zich voor de volgende ronde. Daardoor beginnen er zestien ploegen aan de knock-outfase van het toernooi. De finale wordt op 7 juli in Lyon gespeeld.

Oranje strijdt om olympische kwalificatie

Het WK is ook het moment waarop de UEFA-landen zich kunnen plaatsen voor de Olympische Spelen van 2020 in Tokio. De beste drie Europese ploegen krijgen een olympisch ticket.

Als Engeland erbij zit, doet het land onder de vlag van Groot-Brittannië mee aan de Spelen. Speelsters uit Schotland, Wales en Noord-Ierland mogen dan aansluiten bij de selectie. Schotland dingt op het WK niet mee om een Brits ticket voor Tokio.

Nederland strijdt dus met Engeland, Frankrijk, Duitsland, Zweden, Noorwegen, Spanje en Italië om kwalificatie voor de Spelen. De Oranjevrouwen waren nog nooit actief op een olympisch voetbaltoernooi.

Van de andere confederaties hebben Brazilië en Nieuw-Zeeland zich al gekwalificeerd voor de Spelen, waaraan zestien landen mogen deelnemen. Japan is als gastland automatisch geplaatst.

De WK-loting in Parijs begint zaterdag om 18.00 uur en is via een liveblog te volgen op NU.nl.