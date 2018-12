Voor José Mourinho was de wedstrijd tegen Arsenal van woensdagavond (2-2) nog maar eens een bevestiging dat Manchester United op een aantal vlakken tekortschiet. De Portugees concludeerde niet voor het eerst dat zijn ploeg kwaliteit mist.

"De inzet was zoals die hoort te zijn bij Manchester United, maar veel meer kan ik nu niet van mijn spelers verwachten. We missen gewoon bepaalde kwaliteiten", concludeerde Mourinho na het gelijkspel tegen de nummer vijf van de Premier League op Old Trafford.

"Ik kan me niet vinden in degenen die mijn ploeg proberen te vergelijken met teams met spelers als Roy Keane, Ruud van Nistelrooij en Nemanja Vidic. Geef ons tijd. Ik ben blij dat we met ziel en zaligheid speelden, maar we zijn niet constant en geen eenheid."

Tegen Arsenal greep Mourinho in bij het kwakkelende United door onder anderen Paul Pogba, Romelu Lukaku en Marouane Fellaini op de bank te zetten. 'The Red Devils' kwamen twee keer op achterstand en de defensie zag er daarbij niet goed uit, maar pakten een punt dankzij Anthony Martial en Jesse Lingard.

'Je voelde de paniek in onze verdediging'

De 55-jarige Mourinho zag bij United, dat in de Premier League slechts de achtste plek bezet, niet voor het eerst dit seizoen dingen fout gaan. Vooral in verdedigend opzicht vond de Portugees zijn ploeg vaak onzeker.

"Zoals altijd maakten we fouten en werden die fouten ook afgestraft. Zelfs vanaf de bank voelde je soms de paniek als de bal in de buurt van onze verdediging kwam", aldus de oud-trainer van FC Porto, Internazionale, Chelsea en Real Madrid, die zijn ploeg toch ook een compliment gaf.

"Mijn spelers zijn wel echt diep gegaan. Sommigen hebben dit seizoen nog niet veel gespeeld. Chris Smalling was bijvoorbeeld niet helemaal fit. Arsenal werd eigenlijk alleen gevaarlijk wanneer wij de bal verspeelden op een gevaarlijke plek."

Ook Emery kritisch op eigen defensie

Mourinho's collega Unai Emery baalde van het gelijkspel met Arsenal tegen Manchester en vond eveneens dat zijn verdediging er af en toe niet goed uitzag.

"We controleerden de wedstrijd, vooral in de tweede helft. We hadden de winst op bepaalde momenten naar ons toe kunnen trekken, maar het werd twee keer heel snel weer gelijk", aldus de oud-coach van Sevilla.

"Vooral in verdedigend opzicht moeten we ons verbeteren, al hebben we ook behoefte aan meer balans in het elftal en moeten we onze kansen beter benutten. Na de 2-2 creëerden we veel mogelijkheden."

Beide ploegen kregen nog kansen op de zege, maar het bleef bij een remise. Arsenal, dat nu al dertien competitieduels op rij ongeslagen is, staat met 31 punten vijfde in de Premier League. United is de teleurstellende nummer acht met 23 punten.

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Premier League