Manchester United en Arsenal hebben woensdagavond in een kraker vol irritaties en bijzondere goals met 2-2 gelijkgespeeld. Liverpool behield met een 'B-elftal' met moeite de ongeslagen status in de Premier League door een 1-3-zege bij Burnley.

De geplaagde Manchester United-manager José Mourinho greep in na het teleurstellende 2-2-gelijkspel tegen degradatiekandidaat Southampton van zaterdag. De Portugees zette Paul Pogba, Romelu Lukaku en Marouane Fellaini woensdag op de bank tegen Arsenal.

United begon ook aardig tegen de rivaal uit Londen, maar de ploeg van manager Unai Emery nam al snel het initiatief over. Dat leverde in de 26e minuut de 0-1 op. Arsenal-verdediger Shkodran Mustafi had succes met een kopbal uit een corner van Lucas Torreira, al profiteerde de Duitser van zeer matig optreden van keeper David De Gea.

De bezoekers konden amper vijf minuten genieten van de voorsprong. De jarige Anthony Martial (23) scoorde op aangeven van Ander Herrera (1-1), die wel net buitenspel leek te staan op het moment dat Marcos Rojo vlak daarvoor een vrije trap nam.

Vervolgens lag het spel voornamelijk vaak stil vanwege stevige overtredingen of blessures, maar halverwege de tweede helft ontbrandde het duel weer. De net ingevallen Alexandre Lacazette hielp Arsenal aan een nieuwe voorsprong, al kwam de treffer op naam van de blunderende United-verdediger Rojo (1-2). Jesse Lingard profiteerde daarna vrijwel direct na de aftrap van geklungel in de Arsenal-defensie (2-2).

Beide ploegen kregen nog kansen op de zege, maar het bleef bij een remise. Arsenal, dat nu al dertien competitieduels op rij ongeslagen is, staat vijfde in de Premier League met 31 punten. Manchester United is de teleurstellende nummer acht met 23 punten.

Liverpool wint ondanks zeven wijzigingen

Liverpool-manager Jürgen Klopp voerde voor het uitduel met Burnley liefst zeven wijzigingen door in zijn basiselftal in vergelijking met spectaculaire derby van zondag tegen Everton (1-0-zege).

"Vijftien jaar geleden had ik je niet geloofd als je had gezegd dat ik zeven veranderingen zou doorvoeren in de basis", aldus Klopp voor de wedstrijd. "Maar we doen het omdat we het kunnen doen."

Georginio Wijnaldum was een van de spelers die rust kreeg, omdat hij de afgelopen maanden bijna alles heeft gespeeld. Virgil van Dijk stond wel aan de aftrap, net als Divock Origi. De Belgische spits maakte tegen Everton in de 96e minuut op miraculeuze wijze de winnende treffer.

De wisselingen kwamen het spel van Liverpool niet ten goede. Degradatiekandidaat Burnley kwam aan het begin van de tweede helft zelfs op voorsprong via Jack Cork, die alert reageerde na weifelend optreden van keeper Allison.

Acht minuten later was het alweer gelijk. Origi legde af op James Milner, die van ruim zestien meter hard en laag raak schoot: 1-1. Invaller Roberto Firmino bezorgde Liverpool de voorsprong door in de 69e minuut de 1-2 te maken. Van Dijk gaf de assist op de Braziliaan door de bal na een vrije trap met een knappe sliding voor te geven. In de blessuretijd zorgde Xherdan Shaqiri voor het slotakkoord: 1-3.

Chelsea lijdt tweede nederlaag van seizoen

Liverpool blijft door de zege tweede in de Premier League met 39 punten, twee punten minder dan koploper Manchester City. De ploeg van Klopp liep drie punten uit op de nieuwe nummer vier Chelsea, dat op bezoek bij Wolverhampton Wanderers zijn tweede nederlaag van het seizoen leed: 2-1.

Chelsea kwam op Molineux nog wel snel op voorsprong. Middenvelder Ruben Loftus-Cheek maakte in de achttiende minuut op aangeven van Eden Hazard de 0-1.

Wolverhampton Wanderes draaide het duel aan het begin van de tweede helft in een tijdsbestek van vier minuten om. Eerst tekende Raúl Jimenez in de 59e minuut voor de gelijkmaker en vlak daarna werd het zelfs 2-1 via Diogo Jota.

Tottenham Hotspur profiteerde van de nederlaag van Chelsea door met 3-1 te winnen van Southampton. De 'Spurs' staan nu derde met 33 punten, Chelsea is de nummer vier met twee punten minder.

Tottenham kende op Wembley weinig moeite met Southampton, waar de nieuwe manager Ralph Hasenhüttl nog niet op de bank zat. Harry Kane opende de score al in de negende minuut met zijn negende treffer van het seizoen en vlak na rust zorgden Lucas Moura en Son Heung-Min voor de beslissing. De eretreffer van Charlie Austin (3-1) kwam veel te laat.

