FC Barcelona heeft woensdag met basisspeler Jasper Cillessen zonder problemen de laatste zestien bereikt in het Spaanse bekertoernooi. In de Franse competitie verspeelde koploper Paris Saint-Germain voor de tweede keer in vier dagen punten.

Bekerhouder Barcelona won thuis met 4-1 van Cultural Leonesa, dat uitkomt op het derde profniveau. De uitwedstrijd had Barça al met 1-0 gewonnen, waardoor de topclub zich zonder problemen onder de laatste zestien van de Copa del Rey schaarde.

Barcelona trad in Camp Nou aan met een veredelde B-ploeg. Voor de thuisclub troffen Denis Suárez (twee), Munir El Haddadi en Malcom doel.

Doelman Cillessen, terug van een lichte blessure, moest in de 55e minuut tot zijn spijt toestaan dat Josep Señé de 3-1 maakte. De Nederlander, die niet geheel vrijuit ging bij de tegentreffer, speelt alleen in het bekertoernooi. Hij kwam daardoor woensdag pas voor de tweede keer dit seizoen in actie voor Barcelona.

Atlético Madrid won op eigen veld met 4-0 van vierdedivisieclub UE Sant Andreu. Voor de thuisclub kwamen Thomas Lemar, Nikola Kalinic, Angel Correa en Vitolo tot scoren. De Madrilenen hadden de uitwedstrijd met 1-0 gewonnen.

Paris Saint-Germain verspeelt weer punten

Paris Saint-Germain bleef in de Franse Ligue 1 bij middenmoter Strasbourg steken op 1-1. Kenny Lala opende namens de thuisploeg vlak voor rust de score uit een strafschop. Edinson Cavani maakte, eveneens vanaf elf meter, in de 71e minuut gelijk.

Afgelopen zondag hield Girondins de Bordeaux de topploeg uit Parijs op 2-2. Dat was het eerste puntenverlies van het seizoen voor PSG, na veertien overwinningen op rij in de competitie.

De voorsprong van PSG op de concurrentie is nog steeds immens. Nummer twee Lille staat op veertien punten.

Memphis en Tete verliezen met Lyon

Bij Olympique Lyon-Stade Rennes vielen beide doelpunten vlak voor rust. Hatem Ben Arfa opende in de 41e minuut de score namens Stade Rennes en amper twee minuten later stond het 0-2 via Theoson Siebatcheu. Ismaïla Sarr gaf de assist bij beide treffers van de nummer dertien van Frankrijk.

Olympique Lyon, waar Oranje-internationals Tete en Memphis negentig minuten in het veld stonden, dacht al in de vijfde minuut een penalty te krijgen na een overtreding op oud-Ajacied Bertrand Traoré, maar na tussenkomst van de VAR ging de strafschop niet door.

'Les Gones' staan na zestien wedstrijden op de vierde plaats in de Ligue 1 met 28 punten. Dat zijn er twee minder dan de nummer twee Lille, dat dinsdag de topper bij nummer drie Montpellier won (0-1). Olympique Lyon speelde afgelopen zaterdag met 2-2 gelijk bij Lille.

Bij Rennes werd hoofdcoach Sabri Lamouchi maandag ontslagen na de zware nederlaag een dag eerder tegen Strasbourg (1-4). Julien Stéphan, de trainer van de beloften, heeft nu voorlopig de technische leiding.

Strootman verliest met Olympique Marseille

Nummer vijf Olympique Marseille kwam op bezoek bij nummer twaalf FC Nantes twee keer op voorsprong, maar verloor toch: 3-2.

Morgan Sanson en Florian Thauvin (penalty) tekenden voor rust voor de 0-1 en de 1-2 namens de bezoekers, maar Nantes maakte twee keer gelijk via Emiliano Sala en Abdoulaye Touré. Na een uur spelen besliste de Braziliaan Boschilia het duel in het voordeel van de thuisploeg.

Kevin Strootman speelde de hele wedstrijd bij Olympique Marseille, dat vijfde staat met 26 punten. De Nederlandse middenvelder kreeg na een kwartier een gele kaart.

