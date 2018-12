Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst kan donderdag tijdens het inhaalduel met VVV-Venlo een beroep doen op Robin van Persie en Jordy Clasie. Dat geldt niet voor de geblesseerde Nicolai Jörgensen.

Aanvoerder Van Persie ontbrak de laatste weken bij Feyenoord vanwege een knieblessure. De 35-jarige aanvaller zat zondag tegen PSV (2-1-winst) weer op de bank, maar viel nog niet in.

Clasie viel tijdens de wedstrijd tegen de koploper uit Eindhoven na iets meer dan een uur uit nadat hij een tik tegen zijn hoofd kreeg. De middenvelder van Feyenoord is tegen VVV weer gewoon beschikbaar.

"De laatste week heeft Robin volop kunnen trainen. Hij zit in de selectie en zal minuten gaan maken. We hebben met hem en Dylan Vente een aantal opties nu Jörgensen is weggevallen", zei Van Bronckhorst woensdag op zijn persconferentie.

Jörgensen moest zich tegen PSV voor rust laten wisselen met een hamstringkwetsuur. Het is nog niet duidelijk hoe lang hij aan de kant staat. Eric Botteghin moest de wedstrijd tegen PSV missen en is er ook tegen VVV nog niet bij.

'Zege op PSV zorgt voor vertrouwen en sfeer'

Van Bronckhorst hoopt dat Feyenoord de overtuigende zege op PSV een vervolg kan geven tegen VVV. Bij winst op de ploeg uit Venlo naderen de Rotterdammers de koploper tot op zeven punten en de achterstand op nummer twee Ajax is in dat geval vijf punten.

"Het feest na PSV duurde een avond. Het is logisch dat de overwinning bijdraagt aan het vertrouwen en de sfeer in de groep. Zoiets geeft altijd energie. We hebben het gat verkleind en kunnen het nog kleiner maken. Dat is positief", zei Van Bronckhorst.

"We zijn nog niet terug, maar het begin is gemaakt. Het is zaak dat we er tegen VVV weer staan. Ik denk dat we nog dichterbij moeten komen om mee te doen."

Feyenoord-VVV begint donderdag om 20.00 uur. Het duel in De Kuip moest eigenlijk op 4 november worden afgewerkt, maar werd toen al snel gestaakt omdat de lichten uitvielen.

