Het kwakkelende Southampton heeft Ralph Hasenhüttl woensdag aangesteld als opvolger van de ontslagen manager Mark Hughes. Hasenhüttl is de eerste Oostenrijkse trainer in de Premier League ooit.

De voormalig international, die tot medio 2021 tekent, was in de voorgaande twee seizoenen coach van RB Leipzig. In zijn eerste jaar bij de Duitse club verraste hij met een tweede plaats in de Bundesliga en plaatsing voor de Champions League.

Vorig seizoen eindigde Leipzig als zesde in de competitie en haalde de club de kwartfinales in de Europa League. Eerder was Hasenhüttl trainer bij de kleinere Duitse clubs SpVgg Unterhaching, VfR Aalen en FC Ingolstadt 04.

Southampton staat teleurstellend achttiende in de Premier League en zette Hughes dinsdag op straat. De club van verdediger Wesley Hoedt is al tien duels zonder overwinning en won pas één keer.

Hughes was pas sinds maart in dienst. De oud-speler van onder meer Manchester United, FC Barcelona, Bayern München en Chelsea was eerder bijna vijf jaar lang trainer van Stoke City.

'Hasenhüttl past heel goed bij Southampton'

De Duitse Southampton-voorzitter Ralph Krueger is ervan overtuigd dat Hasenhüttl de juiste man is om Southampton vooruit te helpen. "We volgden Ralph al sinds zijn tijd bij Ingolstadt, waar hij kwaliteiten liet zien waarvan wij geloven dat we die nodig hebben. Sindsdien is hij zich blijven ontwikkelen", zegt Krueger.

"Vanaf het moment dat we met elkaar spraken, was Ralphs enthousiasme aanstekelijk en zijn honger naar een nieuwe uitdaging in de Premier League groot. Hij past heel goed bij de waarden en visie van onze club."

Woensdagavond speelt Southampton uit tegen Tottenham Hotspur, maar Hasenhüttl is er dan nog niet bij. Assistent-trainer Kelvin Davis zit als eindverantwoordelijke op de bank bij 'The Saints'.

