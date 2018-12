FC Barcelona-trainer Ernesto Valverde begrijpt er niets van dat Lionel Messi maandagavond bij de Gouden Bal-verkiezing niet tot de drie finalisten behoorde en als vijfde eindigde.

De vijfvoudig winnaar van de prestigieuze prijs, georganiseerd door France Football, moest winnaar Luka Modric, Cristiano Ronaldo, Antoine Griezmann en Kylian Mbappé voor zich dulden. Hij viel voor het eerst in twaalf jaar buiten de top drie.

"Ik feliciteer Modric met zijn Gouden Bal, maar het is absurd dat Messi slechts vijfde is geworden. Verder wil ik me niet mengen in de discussie over de waarde van de prijs", zei Valverde dinsdagavond op een persconferentie.

"Ik verbaas me, net als volgens mij iedereen, erover dat Messi niet tot de finalisten behoorde. Hij was de beste speler in de Champions League in speelronde één, twee en vijf. In de derde en vierde week was hij geblesseerd. Ja, het is heel raar."

Modric zorgde met zijn uitverkiezing voor een trendbreuk, want sinds 2008 was de Gouden Bal vijf keer voor Messi en vijf keer voor Ronaldo. In 2007 was Kaká de laatste winnaar van de prijs voor het tijdperk van de Argentijn en de Portugees.

Modric won ook twee andere prijzen

De 31-jarige Messi, die de Gouden Bal in 2009, 2010, 2011, 2012 en 2015 pakte, won dit jaar met Barcelona de landstitel, de Spaanse beker en de nationale Super Cup. Op het WK strandde hij met Argentinië teleurstellend in de achtste finales.

Winnaar Modric werd eerder ook al door de FIFA uitgeroepen tot Wereldvoetballer van het Jaar. In die verkiezing liet de Real Madrid-middenvelder Ronaldo en Mohamed Salah achter zich.

Modric behaalde met Kroatië de WK-finale, waarin Frankrijk te sterk was. Hij werd verkozen tot beste speler van dat toernooi. Ook won hij de Champions League met Real en werd hij uitgeroepen tot Europees voetballer van het Jaar.

De Gouden Bal wordt sinds 2016 weer alleen door France Football georganiseerd. In de jaren daarvoor was er een gecombineerde verkiezing met de FIFA.