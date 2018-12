Koploper Manchester City heeft dinsdag de zevende competitiezege op rij geboekt. De ploeg van trainer Josep Guardiola won met 1-2 bij Watford. Terence Kongolo kwam tot scoren voor Huddersfield Town, maar kon zijn ploeg niet aan een overwinning helpen tegen Bournemouth (2-1).

City was de meest dreigende ploeg in het Vicarage Road Stadium en kreeg vlak voor rust loon naar werken tegen Watford. Leroy Sané werkte een scherpe voorzet van Riyad Mahrez van dichtbij met zijn borst binnen: 0-1.

Zes minuten na rust maakte City, dat zonder clubtopscorers Sergio Aguero (geblesseerd) en Raheem Sterling (bank) aan de wedstrijd begon, ook de tweede treffer. Mahrez schoot fraai raak na een strakke voorzet van Gabriel Jesus.

Daarmee leken de bezoekers aan alle spanning een einde te maken, maar Watford deed in de slotfase nog wat terug. Verder dan de aansluitingstreffer van Abdoulaye Doucoure - intikker na een scrimmage - en wat hachelijke momenten voor het doel van City kwam de thuisploeg echter niet.

Door de overwinning vergroot de nog ongeslagen koploper City het gat met naaste belager Liverpool naar vijf. De 'Reds' spelen woensdagavond nog een uitwedstrijd tegen Burnley. Ook Chelsea (Wolverhampton Wanderers, uit), Arsenal (Manchester United, uit) en Tottenham Hotspur (Southampton, thuis) komen dan in actie.

Aké en Bournemouth naar zesde plek

Het Bournemouth van Nathan Aké won thuis met 2-1 van het Huddersfield Town van Kongolo. De ploeg van trainer Eddie Howe is daardoor in ieder geval voor één dag terug te vinden op een knappe zesde plek van de ranglijst met 23 punten.

Bournemouth begon uitstekend aan de wedstrijd voor eigen publiek door na vijf minuten de score te openen via Callum Wilson. Ryan Fraser vergrootte de marge een kwartier later naar twee, waarna Kongolo in de 38e minuut met een kopbal voor de aansluitingstreffer tekende.

Voor de oud-verdediger van Feyenoord, die 75 minuten meedeed bij Huddersfield, was het de eerste Premier League-treffer uit zijn loopbaan. Aké deed de hele wedstrijd mee bij Bournemouth.

Pröpper met Brighton langs Van Aanholt en Palace

Brighton & Hove Albion blijft in de middenmoot hangen door een knappe overwinning op Crystal Palace. De ploeg van Davy Pröpper was met 3-1 te sterk voor de formatie van Patrick van Aanholt.

Halverwege stond het al 3-0 voor Brighton, dat vanaf de 28e minuut wel met een man minder op het veld stond. Shane Duffy gaf Van Aanholt een kopstoot en moest met een directe rode kaart vertrekken.

Crystal Palace deed pas in de 81 minuut wat terug via Luka Milivojevic, die een strafschop benutte. Pröpper en Van Aanholt stonden de hele wedstrijd in het veld.

Brighton bezet nu de tiende plaats met 21 punten, terwijl Palace met twaalf punten in de onderste regionen blijft hangen. De ploeg van trainer Roy Hodgson heeft een punt meer dan nummer zestien Cardiff City, dat met 3-1 verloor van West Ham United.

Bekijk het programma, de uitslagen en de stand in de Premier League