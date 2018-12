Jasper Cillessen is fit genoeg om woensdag in actie te komen voor FC Barcelona in het bekerduel met Cultural Leonesa. De doelman van Oranje is hersteld van een klein scheurtje in zijn hamstring.

De 29-jarige Cillessen liep de kwetsuur eind november op tijdens de warming-up voor het competitieduel met Atlético Madrid (1-1). Door de spierscheuring moest hij onder meer het Champions League-duel met PSV (1-2-winst) aan zich voorbij laten gaan.

Cillessen moet het bij Barcelona vooral hebben van wedstrijden in de Copa del Rey, want in de competitie en de Champions League geeft trainer Ernesto Valverde de voorkeur aan de Duitser Marc-André Ter Stegen.

Van de 21 gespeelde wedstrijden van Barcelona dit seizoen deed Cillessen er één mee. De 46-voudig international stond eind oktober negentig minuten onder de lat in de heenwedstrijd tegen Leonesa, die met 0-1 werd gewonnen.

Vermaelen eveneens terug in selectie Barcelona

Ondanks zijn rol als tweede doelman bij Barcelona heeft Cillessen bij het Nederlands elftal wel een basisplaats. De oud-Ajacied stond in november nog onder de lat in de Nations League-wedstrijden tegen Frankrijk (2-0) en Duitsland (2-2).

Naast Cillessen maakt ook Thomas Vermaelen weer deel uit van de selectie van Barcelona. De Belgische verdediger is al sinds oktober uit de roulatie door een hamstringblessure.

De return tussen Barcelona en Leonesa in de Copa del Rey begint woensdag om 21.30 uur in Camp Nou. Ook Atlético Madrid (UE Sant Andreu) en Sevilla (CF Villanovense) spelen woensdag thuiswedstrijden in de beker.