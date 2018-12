José Mourinho is er ondanks de dramatische seizoensstart van Manchester United nog steeds van overtuigd dat zijn ploeg aan het einde van het seizoen in de top zes van de Premier League staat. De Portugees vindt dat de huidige nummer zeven op de ranglijst dat aan zijn stand verplicht is.

"Manchester United hoort niet op de zevende plaats thuis. Iedereen weet dat er zes topteams in de Premier League zijn en die zullen allemaal in de top zes eindigen", voorspelde Mourinho dinsdag op zijn persconferentie voor de thuiswedstrijd tegen Arsenal van woensdag.

Het kwakkelende United heeft net als nummer zes Everton 22 punten uit veertien wedstrijden, maar 'The Toffees' staan op basis van doelsaldo een plek hoger. Het gat met Tottenham Hotspur en Arsenal (acht punten), Chelsea (negen), Liverpool (veertien) en koploper Manchester City (zestien) is nog veel groter.

De geplaagde Mourinho is onder de indruk van de prestaties van Everton dit seizoen, maar hij verwacht niet dat de club uit Liverpool de huidige vorm over een langere periode vast kan houden.

"Everton heeft afgelopen zomer geweldige investeringen gedaan en het team heeft ten opzichte van vorig seizoen veel progressie geboekt. Maar Everton zal aan het einde van het seizoen niet boven Manchester United staan."

Mourinho stelt onlangs uitgesproken doelstelling bij

Om zo snel mogelijk de aansluiting met de top te vinden, moet United woensdag in ieder geval voor eigen publiek Arsenal verslaan. Zo niet, dan loopt de formatie van Mourinho al voor de negende keer dit seizoen puntenverlies op.

Zaterdag bleef United nog op een 2-2-gelijkspel steken in de uitwedstrijd tegen Southampton. De laatste keer dat de 'Red Devils' een duel in de Premier League wonnen, was op 3 november bij Bournemouth (1-2).

"We hebben een reeks met goede resultaten nodig en moeten zo snel mogelijk stoppen met het onnodig verliezen van punten", beseft Mourinho, die zijn twee weken geleden uitgesproken doelstelling - eind december in de top vier staan - al weer bijstelde.

"Nu moeten we vooral proberen zo dicht mogelijk bij die vierde positie te komen. Ik denk niet dat daar een wonder voor nodig is. We hebben wel spelers nodig die boven zichzelf uit kunnen stijgen en we moeten beter als team spelen, maar het gat is nog overbrugbaar."

De wedstrijd tussen Manchester United en Arsenal begint woensdag om 21.00 uur op Old Trafford. Diezelfde avond staan ook Wolverhampton Wanderers-Chelsea, Burnley-Liverpool en Tottenham Hotspur-Southampton op het programma.

Stand in top zes Premier League 1. Manchester City 14-38 punten

2. Liverpool 14-36 punten

3. Chelsea 14-31 punten

4. Arsenal 14-30 punten

5. Tottenham Hotspur 14-30 punten

6. Everton 14-22 punten

7. Manchester United 14-22 punten

