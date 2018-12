Jürgen Klopp heeft van de Engelse voetbalbond FA een boete en een waarschuwing gekregen voor zijn gedrag na de winnende treffer in de derby tussen zijn club Liverpool en Everton (1-0). De manager accepteert de straf.

"Het is prima zo, ik kon moeilijk voorkomen dat ik een straf zou krijgen", glimlachte Klopp dinsdag op zijn persconferentie voor het uitduel met Burnley in de Premier League van woensdag. "Als je een regel overtreedt, krijg je een boete. Dat is normaal. Het is geen groot misdrijf, maar als het niet verboden was, zouden we als managers waarschijnlijk de hele tijd in het veld staan."

De 51-jarige Duitser sprintte zondag na de bizarre treffer van zijn spits Divock Origi in de zesde minuut van de blessuretijd uit vreugde het veld in en sprong doelman Alisson Becker in de armen. Hij bood op de persconferentie na de wedstrijd direct zijn excuses aan: "Ik had niet respectloos willen zijn, maar ik kon me even niet beheersen."

Klopp moet volgens de BBC voor zijn 'wangedrag' zo'n 8.000 pond (omgerekend bijna 9.000 euro) betalen aan de FA. De bond waarschuwde hem bovendien dat hij zich in de toekomst niet nog een keer zo moet gedragen.

De trainer verwacht dat dat geen probleem zal zijn. "De vorige keer dat ik dit deed, was veertien jaar geleden. Over veertien jaar zal ik niet snel genoeg meer zijn om zo het veld op te rennen, dus dat zal wel goedkomen", grapte hij dinsdag.

Liverpool is nog ongeslagen in de Premier League en staat tweede met twee punten achterstand op koploper Manchester City. Het duel met Burnley begint woensdag om 20.45 uur.

Bekijk het programma en de stand in de Premier League