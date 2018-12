Leon de Kogel hoopt actief te blijven in het voetbal. De 27-jarige oud-spits van onder meer Go Ahead Eagles en FC Utrecht raakte in juni zwaar gewond bij een auto-ongeluk op Malta en moest daardoor zijn loopbaan beëindigen.

"Ik vind voetbal nog steeds heel leuk en ik zou er heel graag nog iets in blijven doen", zegt De Kogel dinsdag tegen FC Utrecht TV, waar hij voor het eerst sinds het ongeluk uitgebreid zijn verhaal doet. "Misschien omdat ik er nog totaal niet klaar mee ben. Normaal voetbal je tot je 34e of 35e, maar nu is het bij mij al op mijn 26e geëindigd."

"Ik heb al een trainersdiploma, dat is misschien iets waar ik verder in wil. Maar ook op kantoor, financieel, commercieel; ik sta overal voor open. Ik wil eerst kijken wat me het leukste lijkt, maar dat zijn wel dingetjes waardoor ik betrokken kan blijven bij het voetbal."

De Kogel, die begin dit jaar een contract voor anderhalf seizoen tekende bij de Spaanse derdedivisionist UE Cornellà, was in juni met vrienden op vakantie op Malta toen hij een zwaar ongeluk kreeg tijdens een taxirit.

"De taxichauffeur reed de verkeerde richting op nadat hij een verkeerde afslag nam op een rotonde en daardoor was er een frontale botsing met een tegenligger", vertelt De Kogel.

De lange aanvaller moest uit de auto worden gezaagd en met spoed naar het ziekenhuis worden gebracht. "Ik werd wakker met een stellage in m'n been, met pinnen erin en een ijzeren frame. Dat was wel schrikken."

'Ik moet blij zijn dat ik sta waar ik nu sta'

De schade aan zijn linkerbeen was zo groot, dat het in eerste instantie de vraag was of hij weer kon lopen. De Kogel werd overgebracht naar het UMC in Utrecht, waar hij enkele keren werd geopereerd. Inmiddels werkt hij vijf dagen per week aan zijn herstel in het Militair Revalidatie Centrum Doorn.

"Acht weken na het ongeluk kwam ik steeds meer tot bezinning dat ik blij moest zijn dat ik er nog was", aldus De Kogel. "Ook omdat de dokter tegen mij zei: 'Stap één is: overleef je het, en stap twee is: behoud je je been.' Negen op de tien keer stopt het al bij stap één of twee. Dus ik moet blij zijn dat ik sta waar ik nu sta."

De Kogel doorliep de jeugdopleiding van FC Utrecht en debuteerde in 2010 in het eerste elftal van de club uit de Domstad.

Bij FC Utrecht, dat hem tussentijds uitleende aan VVV-Venlo en Almere City, wist de spits nooit een vaste basisplaats te veroveren. Tussen 2010 en 2015 kwam hij bij de Domstedelingen tot 38 Eredivisie-duels en acht doelpunten.

De Kogel beleefde zijn grootste successen bij Go Ahead Eagles. Voor de club uit Deventer scoorde de voormalig jeugdinternational tussen 2015 en 2017 dertig keer in zeventig competitieduels.