De uitreiking van de eerste Gouden Bal aan een voetbalster heeft direct tot een relletje geleid. De Franse dj en copresentator Martin Solveig vroeg op het podium aan winnares Ada Hegerberg of ze wilden twerken.

De 23-jarige Noorse was daar duidelijk niet van gediend en reageerde met een afgemeten "non" (nee) op het verzoek.

Op de sociale media barstte een storm van kritiek los op Solveig. Zo schreef toptennisser Andy Murray: "Waarom krijgen vrouwen nog steeds met zulke shit te maken? Welke vragen stelden ze eigenlijk aan Mbappé en Modric? Ik kan me voorstellen dat het iets met voetbal te maken had."

"Aan iedereen die denkt dat het gewoon een grapje was: dat was het niet. Ik ben mijn hele leven al bij sport betrokken en het is ongelooflijk hoeveel seksisme erin heerst."

Solveig bood direct na het voetbalgala in Parijs zijn excuses aan bij Hegerberg."Ik ben niet boos", zei de aanvaller van Olympique Lyon. "Ik vatte het ook niet als iets seksistisch of beledigends op. Ik denk dat we over heel wat andere zaken kunnen praten als het om seksisme gaat."

Hegerberg benadrukte dat de vraag van Solveig haar avond niet verpest had. "Zo denk ik er niet over, om eerlijk te zijn", zei ze tegen de Noorse krant VG. "Het zou jammer zijn als andere mensen wel zo denken. Ik ben het ermee eens dat de opmerking van Solveig niet goed was, maar ik denk er niet meer aan. De Gouden Bal is het belangrijkste."

'Dit is grote stap voor vrouwenvoetbal'

De Noorse, die vorig seizoen een record vestigde door liefst vijftien keer te scoren in de Champions League, doelde daarmee ook op het feit dat het lang geduurd heeft voordat er een Gouden Bal voor vrouwen kwam.

France Football reikt de 'Ballon d'Or' al sinds 1956 uit aan de beste voetballer van het jaar, maar pas dit jaar riep het Franse tijdschrift ook een verkiezing voor vrouwen in het leven.

"Soms heb je het gevoel: verdorie, wat leven we toch in een mannenwereld", zei Hegerberg tegen persbureau AP. "Dat kun je als vrouw wel dagelijks denken, om eerlijk te zijn."

"Maar het is een grote stap voor het vrouwenvoetbal dat er nu ook voor ons een Gouden Bal is. Ik gebruik niet vaak het woord 'trots', maar vandaag ben ik heel trots."

Solveig biedt excuses aan via Twitter

Solveig probeerde het relletje op Twitter te sussen. "Mijn oprechte excuses aan iedereen die ik beledigd zou kunnen hebben", schreef hij maandagavond laat.

"Mijn punt is: ik wilde haar niet vragen om te twerken, maar om te dansen op een liedje van Sinatra. Mijn Engels is alleen niet zo goed. Het was gewoon een grapje, een slechte grap."

De dj plaatste er ook een foto bij waarop te zien is hoe hij achter de coulissen Hegerberg een hand geeft.