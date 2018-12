Sporting CP-middenvelder Bruno Fernandes vindt dat het spel van de Portugese club sterk is verbeterd sinds Marcel Keizer er sinds vorige maand werkzaam is als trainer.

Onder leiding van de oud-Ajax-coach werden de eerste drie wedstrijden gewonnen. Na een bekerzege op het kleine Lusitano FC (1-4) en winst in de Europa League tegen Qarabag (1-6), werd maandagavond bij Rio Ave de eerste competitiezege behaald: 1-3.

"Iedereen is het erover eens dat we verbeterd zijn en ook zullen blijven verbeteren. We plukken de vruchten van de arbeid die we hebben verricht en werken nog steeds hard", aldus Fernandes, die scoorde tegen Rio Ave en een belangrijke rol heeft in het elftal van Keizer.

"We hebben topspelers en de manier waarop we nu spelen, brengt het beste in ons naar boven. Dat hebben we in iedere wedstrijd kunnen zien. We speelden tegen Rio Ave geweldig en haalden een hoog niveau."

De 24-jarige international van Portugal is niet de eerste Sporting-speler die lovend is over Keizer, die vrij verrassend werd aangesteld bij Sporting. Vorige week liet aanvoerder Nani al weten blij te zijn met de Nederlandse coach.

Keizer: 'Kunnen nog altijd beter'

Zelf was Keizer na de winst op Rio Ave eveneens tevreden, al bleef de oud-trainer van Telstar, FC Emmen, SC Cambuur, Jong Ajax, Ajax en Al Jazira ook kritisch.

"Ik heb respect voor mijn spelers, die donderdag nog tegen Qarabag hebben gespeeld, een lange reis achter de rug hebben en nu dit laten zien", zei de 49-jarige Nederlander.

"Ik ben zeer tevreden, al weet ik ook dat we nog altijd beter kunnen. We moeten de ruimtes kleiner maken, al had het in deze wedstrijd ook te maken met de kwaliteit van Rio Ave. Ik wil aanvallend, maar realistisch spelen. De spelers houden daarvan."

Sporting is goed aan het seizoen begonnen. De achttienvoudig landskampioen bezet na elf speelronden de tweede plek achter koploper FC Porto, dat twee punten meer heeft. Samen met Braga en Benfica vormen de clubs een duidelijke top vier in de Primeira Liga.

Keizer wacht na drie uitduels nu liefst vier opeenvolgende thuiswedstrijden. Zondag is Aves de tegenstander in Estádio José Alvalade, waarna op eigen veld ook confrontaties met Vorskla Poltava (Europa League), Nacional (competitie) en opnieuw Rio Ave (beker) volgen.