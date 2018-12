Luka Modric won maandag voor het eerst in zijn loopbaan de Gouden Bal en draagt zijn prijs op aan onder anderen Wesley Sneijder. De middenvelder van Real Madrid vindt dat de Nederlander tot de spelers behoort die de prijs in het verleden ook hadden moeten winnen.

De 33-jarige Modric doorbrak bij de verkiezing van France Football de hegemonie van Cristiano Ronaldo en Lionel Messi, die de laatste jaren steevast streden om de prijs. Eerder dit jaar werd hij al Wereldvoetballer van het Jaar bij de FIFA.

"Ronaldo en Messi zijn al tien jaar van een uitzonderlijk niveau, maar er waren meer spelers die de Gouden Bal verdienden te winnen, zoals Xavi, Andrés Iniesta en Wesley Sneijder", zei Modric nadat hij de Gouden Bal in ontvangst had genomen in Parijs.

"Helaas wonnen zij niet, maar nu vonden de mensen het wél tijd voor een andere winnaar. Dit is een overwinning voor het voetbal en deze prijs is ook voor degenen die de Gouden Bal verdienden te winnen, maar hem niet kregen."

Sneijder beleefde in 2010 een topjaar, toen hij als bepalende speler met Internazionale onder meer de Champions League won en kampioen werd. Ook haalde hij met Oranje de WK-finale, waarin Spanje te sterk was. Hij hoorde bij de laatste tien genomineerden voor de Gouden Bal, maar ontbrak bij de laatste drie kanshebbers en werd vierde.

Modric behaalde dit jaar met Kroatië de WK-finale, maar verloor daarin van Frankrijk. Hij werd wel verkozen tot beste speler van dat toernooi. Ook won de middenvelder de Champions League met Real en werd hij uitgeroepen tot Europees voetballer van het jaar.

'Gouden Bal méér dan een jongensdroom'

Het deed Modric veel dat hij de prestigieuze prijs in ontvangst mocht nemen. "Als kind droomde ik ervan om prijzen te winnen, maar het winnen van de Gouden Bal is méér dan een jongensdroom. Het is ongelooflijk", zei hij.

"Niet alleen omdat ik de hegemonie van Ronaldo en Messi doorbreek, maar ook omdat ik grote spelers en talenten als Antoine Griezmann, Kylian Mbappé en Neymar achter me laat. Dat betekent dat ik dit jaar iets groots heb neergezet. Voor mij is 2018 echt een droomjaar."

Ronaldo werd achter Modric tweede en Griezmann eindigde in de Gouden Bal-verkiezing als derde. Messi eindigde dit jaar slechts als vijfde, mede vanwege een teleurstellend WK. Hij moest ook Mbappé voor zich dulden.

Mbappé won wel de Kopa Trophy, een prijs voor het grootste talent. Hij liet onder anderen Justin Kluivert achter zich, die als derde eindigde. Ritsu Doan (FC Groningen) eindigde op de gedeelde negende plaats.

De Gouden Bal wordt sinds 2016 weer alleen door France Football georganiseerd. In de jaren daarvoor was er een gecombineerde verkiezing met de FIFA.