Go Ahead Eagles is maandag in de Keuken Kampioen Divisie hard onderuit gegaan. De ploeg van trainer John Stegeman verloor met 5-1 bij Jong PSV en verspeelt de koppositie aan FC Den Bosch, dat een punt pakte bij Jong FC Utrecht (1-1).

De ploeg uit Deventer had in Eindhoven in de eerste helft weinig te vertellen. Middenmoter Jong PSV nam via Cody Gakpo na een kwartier de leiding, waarna Zakaria Aboukhlal de voorsprong verdubbelde.

Nog voor rust zorgde Ramon Lundqvist zelfs voor de 3-0, waarna Go Ahead na de rust iets terugdeed. Givan Werkhoven kopte de bal van dichtbij raak.

Via de tweede treffer van Gakpo kwam de marge echter weer op drie. De vleugelspits zorgde in de slotfase zelfs voor de 5-1. De Eindhovense beloften klimmen daardoor naar plek acht.

Den Bosch had het in Utrecht ook zwaar, maar wist wel een punt over te houden aan het duel met Jong FC Utrecht, dat door het punt (1-1) de laatste plek overdoet aan Helmond Sport.

Sylla Sow opende in de twintigste minuut de score namens Jong FC Utrecht. Een kwartier voor tijd bezorgde Rauno Sappinen Den Bosch een punt én de koppositie. De Brabanders hebben een punt meer dan Go Ahead, dat op doelsaldo Sparta Rotterdam onder zich houdt.

