Marcel Keizer heeft maandag bij Sporting CP ook zijn eerste competitiewedstrijd gewonnen. Mede dankzij een treffer van Bas Dost werd Rio Ave met 1-3 geklopt. In Turkije speelde Erwin Koeman met Fenerbahçe gelijk tegen Kasimpasa (2-2).

Keizer trad vorige maand aan als trainer van Sporting en loodste de ploeg direct naar de volgende rondes in het nationale bekertoernooi en de Europa League.

De oud-trainer van Ajax kon zijn debuut in de competitie maandag ook vieren met een zege. Hij had Dost een basisplaats gegeven en de spits betaalde dat vertrouwen terug door met het hoofd de 1-2 te maken.

Bruno Fernandes had de formatie uit Lissabon al vroeg op voorsprong gezet, maar João Schmidt maakte al rap gelijk. Na de 1-2 van Dost zorgde Jovane Cabral in de tweede helft voor de 1-3.

Sporting haakt door de overwinning aan bij koploper FC Porto. De formatie is tweede met twee punten minder. SC Braga is derde met een punt minder dan Sporting. Benfica is vierde met weer een punt minder.

Fenerbahçe blijft in gevarenzone

Erwin Koeman is er nog niet in geslaagd om Fenerbahçe uit de gevarenzone te loodsen in de Turkse Süper Lig. Door het 2-2 gelijkspel tegen Kasimpasa blijft de ploeg vijftiende, met twee punten meer dan de ploegen die onder de streep staan.

De formatie van Koeman kwam halverwege de eerste helft op achterstand tegen de nummer twee van de stand door een treffer van Mbaye Diagne, die eerder al een strafschop miste.

Vlak voor rust wist 'Fener' de achterstand echter om te buigen in een voorsprong. Roman Neustädter en een eigen treffer van Özgür Cek zorgden daarvoor. Kasimpasa maakte tien minuten na de hervatting al gelijk. Wederom was het Diagne die scoorde.

Mitchell Donald vertolkte een belangrijke bijrol bij het thuisduel van zijn club Yeni Malatyaspor met Akhisar Belediyespor. De oud-Ajacied was de aangever bij de 1-0. Door een doelpunt van oud-AGOVV'er Jeremy Bokila eindigde het treffen in 1-1. Malatyaspor blijft daardoor in de middenmoot.

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Süper Lig