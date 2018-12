Luka Modric heeft maandag voor het eerst in zijn loopbaan beslag gelegd op de Gouden Bal. De Kroaat kreeg bij de verkiezing van het Franse tijdschrift France Football de meeste stemmen. Bij de vrouwen won Ada Hegerberg de prijs.

De 33-jarige Modric kreeg de voorkeur boven titelverdediger Cristiano Ronaldo en Antoine Griezmann, die als respectievelijk tweede en derde eindigden.

De middenvelder van Real Madrid kreeg de trofee maandag uitgereikt tijdens een gala in het Grand Palais in Parijs. Hij is de eerste Kroaat die de prijs wint. Er behoorden dit jaar geen Nederlanders tot de beste dertig spelers ter wereld.

De afgelopen jaren ging de prijs voor beste voetballer ter wereld steevast naar Ronaldo of Lionel Messi. De laatste speler die vóór dat tweetal werd uitgeroepen tot beste voetballer ter wereld was Kaká, die de eer in 2007 ten deel viel.

De aanvoerder van het Kroatische nationale elftal werd eerder ook al door de FIFA uitgeroepen tot Wereldvoetballer van het Jaar. In die verkiezing liet hij Ronaldo en Mohamed Salah achter zich.

Modric behaalde met Kroatië de WK-finale, waarin Frankrijk te sterk was. Hij werd verkozen tot beste speler van dat toernooi. Ook won de middenvelder met Real Madrid de Champions League en werd hij uitgeroepen tot Europees voetballer van het Jaar.

Messi eindigt als vijfde

Messi eindigde dit jaar slechts als vijfde, mede vanwege een teleurstellend WK. Hij moest ook de Fransman Kylian Mbappé voor zich dulden.

Mbappé won wel de Kopa Trophy, een prijs voor het grootste talent. Hij liet onder anderen Justin Kluivert achter zich, die in de verkiezing als derde eindigde. Ritsu Doan (FC Groningen) eindigde op de gedeelde negende plaats.

De Gouden Bal wordt sinds 2016 weer alleen door France Football georganiseerd. In de jaren daarvoor was er een gecombineerde verkiezing met de FIFA.

​Hegerberg troeft Martens af

Hegerberg werd in Parijs als eerste vrouw ooit onderscheiden met de Gouden Bal. De 23-jarige Noorse won met Olympique Lyon onder meer de Champions League. Ze maakte in dat toernooi vijftien doelpunten.

Lieke Martens was eveneens genomineerd. De aanvaller van Oranje en FC Barcelona won vorig jaar nog de titel van Wereldvoetbalster van het Jaar van de FIFA, maar verzamelde niet genoeg stemmen om Hegerberg van de trofee af te houden.

Martens werd in de uitverkiezing elfde. Achter Hegerberg werd de Deense Pernille Harder tweede. De Duitse Dzsenifer Marozsán eindigde als derde.