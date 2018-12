UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin is er geen voorstander van dat Spanje en Portugal samen met Marokko een gooi doen naar de organisatie van het WK van 2030.

De Spaanse premier Pedro Sánchez opperde vorige maand een dergelijk bid, na een ontmoeting met enkele Marokkaanse hoogwaardigheidsbekleders.

Ceferin meldde maandag tijdens een UEFA-bijeenkomst echter niets te zien in een dergelijk initiatief. "Ik ben niet voor een bid waarbij twee continentale bonden betrokken zijn."

De Sloveen vindt het sowieso maar niets dat politici zich bemoeien met het aankondigen van een officieel bid. "Dat is niet aan hen. Ik heb zo veel politici gesproken die zeggen zich kandidaat te willen stellen voor een evenement, maar uiteindelijk bepalen de nationale bonden."

Ceferin heeft zich eerder wel lovend uitgesproken over een gezamenlijk bid van Engeland, Schotland, Wales, Noord-Ierland en Ierland. "Ik zal doen wat in mijn macht ligt om maar één Europees WK-bid te hebben. Dat vergroot de kans namelijk enorm dat Europa het WK mag organiseren."

Het afgelopen WK was ook al in Europa, toen Rusland gastheer was. Over vier jaar is Qatar de organisator, terwijl in 2026 het toernooi naar Canada, de Verenigde Staten en Mexico gaat.

Het is nog niet bekend wanneer de organisatie van het WK in 2030 wordt toegewezen.