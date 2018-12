De FA heeft Jürgen Klopp maandag formeel aangeklaagd voor zijn gedrag bij de Merseyside-derby tussen Liverpool en Everton (1-0). De manager van Liverpool sprintte na de winnende treffer dolblij het veld in.

Klopp heeft tot donderdagmiddag de tijd gekregen om een verklaring in te dienen. Daarna zal de Engelse bond een eventuele straf bekendmaken.

Liverpool won de derby zondag op bizarre wijze. In de zesde minuut van blessuretijd scoorde Divock Origi, nadat Everton-doelman Jordan Pickford in de fout ging bij een mislukt schot van Virgil van Dijk.

De 51-jarige Klopp rende uit vreugde het veld in en sprong doelman Alisson Becker in de armen. De Duitser bood op de persconferentie na de wedstrijd zijn excuses aan. "Ik had niet respectloos willen zijn, maar ik kon me even niet beheersen."

Liverpool is nog ongeslagen in de Premier League en staat tweede met twee punten achterstand op Manchester City. Woensdag speelt de ploeg uit tegen Burnley.

Ook aanklacht tegen Arsenal en 'Spurs'

De FA is ook een onderzoek gestart naar het opstootje tijdens de Londense derby tussen Arsenal en Tottenham Hotspur (4-2).

Spelers van beide clubs clashten met elkaar in de 32e minuut na de gelijkmaker van Eric Dier. De spelers van de 'Spurs' juichten volgens de spelers van Arsenal te uitbundig, wat tot geduw en getrek leidde.

De clubs wordt nu kwalijk genomen dat zij hun elftallen niet in bedwang konden houden. Arsenal en Tottenham hebben eveneens tot donderdagmiddag de tijd gekregen om te reageren.

Door de zege passeerde Arsenal de stadgenoot op de ranglijst. De formatie van trainer Unai Emery staat vierde, met evenveel punten als Tottenham maar wel een beter doelsaldo.

